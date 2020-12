Los sindicatos seguirán con protestas si no se sube el sueldo a los funcionarios de Baleares

Los sindicatos UGT, CCOO, STEI, CSIF, SIMEBAL y FEST avisan que si la mesa de negociación de los empleados públicos de la comunidad autónoma del próximo martes «no tiene intención real de llegar a acuerdos», seguirán con las reivindicaciones para lograr la subida de sus sueldos este año y el próximo.

La próxima concentración está convocada para el miércoles a las puertas del Parlament, ha informado estos sindicatos en un comunicado.

Los diferentes representantes sindicales se han reunido este viernes con representantes de Izquierda Unida y este jueves, con la directora general de Función Pública del Govern, Carmen Palomino.

Los sindicatos confían que se negocie el cobro del 2 % de la subida salarial pactada de 2020 y del 0,9 % para 2021, que han sido acordadas para toda España.

El secretario de Fesp-UGT, Miguel Ángel Romero, ha asegurado que el escenario ha cambiado y que «los funcionarios están dispuestos a hacer sacrificios, pero no a que los sacrifiquen».

«Pedimos que esta nueva reunión no sea un paripé; si no hay una voluntad real de llegar a acuerdos, no acudiremos a más mesas sectoriales», ha advertido.

En este mismo sentido se han manifestado el resto de las formaciones sindicales.

El representante del STEI se ha mostrado escéptico sobre la próxima convocatoria de negociación y ha pedido una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol para «calendarizar» el cobro de las subidas salariales de esos dos años.

Por su parte, el representante de CCOO, Pep Ginard, ha explicado que, tras cinco concentraciones en diferentes ámbitos públicos, «este Govern empatiza con las posiciones sindicales».