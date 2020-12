Jordi Reina: «Sin la vacuna, la pandemia podría durar seis años»

Son muchos los que estas últimas semanas muestran sus dudas ante la vacuna contra el coronavirus, aún cuando la campaña de vacunación está a la vuelta de la esquina. Este miércoles, el jefe de Virología del hospital de referencia de Baleares, Jordi Reina, ha asegurado en Ib3 Ràdio que «sin la vacuna la pandemia podría durar hasta seis años».

Reina se ha manifestado a favor de la vacunación y ha defendido el suministro de la vacuna a toda la población, empezando por los colectivos más vulnerables y las personas mayores. «Podemos acelerar el fin de este virus, pero debe ser con la vacuna. Se debería vacunar entre un 60 y un 70% de la población», ha dicho.

Convencido de la efectividad, Reina ha afirmado: «Si tuviéramos la vacuna hoy, yo me la pondría hoy. Debemos ser conscientes de que la vacuna es una herramienta muy eficaz. No entiendo los padres que sí vacunan los hijos contra el sarampión, y ahora, que estamos en una situación epidemiológica grave, con más de 40.000 muertos, el sistema sanitario colapsado, tienen dudas».

El virólogo ha alertado de que «hacen falta programas de vacunación masiva. La vacuna quizá no protege al 100%, pero no hace ningún daño. No entiendo por qué hay tanta reticencia a vacunarse. Todos son beneficios, es totalmente segura, la fabrica la misma empresa que eligen los padres para suministrar la vacuna del 'neumococo' a los niños a los 2 meses. Es una empresa con solvencia, calidad y controles estrictos», ha explicado.