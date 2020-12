En uno de los grupos en los que imparto clase, ha habido un caso positivo de coronavirus. Los compañeros del afectado piden que les hagan las pruebas también a ellos, que comparten aula durante varias horas al día, pero esto está descartado. Sin embargo, el Govern pone a disposición de quienes llegan de la Península pruebas gratuitas de PCR por si están intranquilos. No lo entiendo.

Tendremos que usar un código QR para entrar en un bar, probablemente también a un restaurante, por si las autoridades sanitarias detectaran un caso de coronavirus y debieran hacer una investigación sobre qué personas habían estado en ese lugar. ¿Por qué no empezamos haciéndole la prueba PCR a mis estudiantes que han convivido con un contagiado durante todo un día o quizás más? No lo entiendo.

La Unión Europea dice que no tiene sentido poner tests o cuarentenas a los viajeros que se desplacen entre los países, porque estando todos los países más o menos con el mismo nivel de contagios, resulta inservible. Las autonomías españolas, en cambio, aplican confinamientos perimetrales. Baleares incluso pide que haya tests entre las islas y el continente. No lo entiendo.

Toda Europa, España incluida, tiene hoy un nivel de contagios de alrededor de 350 casos por cada cien mil habitantes, manteniendo la actividad educativa presencial. Las curvas subieron y bajaron, más allá de las clases. En Italia, sin embargo, toda la enseñanza presencial sigue prohibida desde marzo. Pese a ello, a día de hoy tiene casi 800 casos por cada cien mil habitantes. No lo entiendo.

Hace un mes, por ejemplo, nos decían que había que mantener el toque de queda desde la media noche. Incluso se habló de las once. Ahora veo que por Navidades este límite se desplazará a la 1,30 ‘sólo para regresar al domicilio’. ¿Cómo se puede controlar que sólo se está regresando al domicilio? ¿Por qué no legislan qué ruta debemos seguir? ¿Por qué en Navidades este virus caprichoso ataca más tarde? No lo entiendo.

La legislación dice que también podremos salir a visitar ‘allegados’ en las fiestas navideñas. ¿Cómo definimos qué es un allegado? ¿Se pueden aplicar sanciones de hasta 60 mil euros a partir de un concepto tan escurridizo como el de ‘allegado’? No lo entiendo.

El ayuntamiento de Palma hará una cabalgata de Reyes pero, al mismo tiempo, pide a los padres que no acudan a verla. Quieren hacer una cabalgata sin público. Dicen que es para trasmitir por televisión. ¿No podían usar los vídeos de ediciones anteriores? No lo entiendo.

El Reino Unido empieza las vacunaciones contra el coronavirus este lunes. La primera vacuna es la alemana, de Pfizer, que ha sido plenamente autorizada para su uso. Europa, en cambio, no concederá su permiso hasta aproximadamente el 29 de diciembre. ¿Pero no se trata de salvar vidas? No lo entiendo.

El Govern dice que «el cumplimiento de las normas COVID se controlará con drones». ¿No han visto muchas películas de ciencia ficción? Un dron debería tener un operador además de un agente de la autoridad y, encima, tiene un radio de acción limitado. ¿Por qué directamente no salen ambos a la calle y hacen los controles? No lo entiendo.

Mientras tanto, los chinos siguen obsesionados con controlar si la carne y el marisco congelados que importan tienen virus. No lo entiendo.

Son demasiadas cosas que no entiendo, lo que plantea dos posibilidades: o nos gobierna gente que no está muy cuerda o, lo que es más probable, incluso seguro, que yo estoy perdiendo la cabeza.