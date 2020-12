Vox acusa al Govern de imponer un «régimen carcelario» en las residencias

Vox ha responsabilizado a la consellera de Salut, Patricia Gómez, de «imponer un régimen carcelario en las residencias de la tercera edad al prohibir las visitas a los residentes». La diputada de Idoia Ribas ha hecho alusión a este asunto en la sesión parlamentaria de este martes.

«¿Y luego tienen la desfachatez de llamarnos a nosotros inhumanos? Ustedes que tanto se emocionan cuando Mustafá viene a reunirse con Mohamed saltándose todas las normas españolas en materia de extranjería, mientras dejaban morir en las residencias a nuestros mayores sin poder contactar con sus familias para darse un último adiós. No tienen vergüenza», ha dicho.

Vox ha afirmado que el 20 de junio se prohibió a las personas que residen en centros de tercera edad salir o recibir visitas, si había un solo caso de COVID o alguna sospecha de ello en su residencia. «Así han permanecido 5 meses, hasta que hace 10 días la consejera Gómez anunció que ya podían recibir visitas, aunque hubiese algún contagio de COVID, siempre y cuando la residencia tuviese un plan de contingencia, una sectorización del establecimiento y unos protocolos de actuación eficientes». Por ello, señala el partido, Ribas le ha preguntado a Gómez «¿qué alternativas ofreció a los usuarios de las residencias de tercera edad durante los cinco meses que tuvieron prohibido salir o

recibir vistas?»

La diputada de Vox ha criticado la forma de afrontar la pandemia por parte del Govern. «¿Dejando que nuestros mayores mueran solos durante cuatro meses, angustiados por no poder ver durante sus últimos meses de vida a sus hijos o nietos?». «Ustedes han provocado una angustia indescriptible en multitud de familias que no sabían si volverían a poder ver con vida a sus padres, abuelos o hermanos. Algunos no han llegado a tiempo y han muerto aislados en su residencia y ustedes no han aportado ninguna solución», ha concluido.