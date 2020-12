Gómez reprocha a un diputado del PP que viajara pese a estar esperando los resultados de una PCR

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha reprochado este martes al diputado menorquín del PP que dio positivo en COVID-19, José Luis Camps, que viajase de Menorca a Mallorca para asistir al pleno del Parlament a pesar de estar esperando los resultados de la prueba PCR.

La consellera ha aclarado al diputado que cuando se está pendiente de un resultado no se puede viajar y hay que quedarse en casa, durante una pregunta en el pleno del Parlament en la que Camps cuestionaba los protocolos de notificación de resultados a los afectados.

Camps ha cuestionado la eficacia de los protocolos indicando en que no le pudieron localizar porque tenían un número de teléfono incorrecto, y le avisaron de que era positivo cuando ya había viajado en avión a Palma con otros diputados, con los que compartió taxi.

Todos ellos fueron aislados al conocerse el positivo, una vez ya en Palma.

«Cuando una persona es positiva lo lógico es localizarla lo antes posible. A mí me detectaron un positivo, no me localizaron por problemas de teléfono porque tenían el número equivocado. Si deja transcurrir tantas horas, las personas hacen vida normal y pueden seguir contagiando», ha dicho el diputado del PP, que ha defendido que este «eslabón de la cadena» está fallando.

La consellera ha respondido señalando que Camps no debió haber viajado si estaba esperando los resultados de una PCR y que si cambió de número debió comunicarlo al Centro de Salud.

En este sentido, Gómez ha defendido que «los protocolos funcionan» y que «están elaborados por excelentes técnicos», y ha afeado al PP que cuestione el trabajo de los profesionales. «No sé por qué tienen tanto interés en que las cosas no vayan bien», ha dicho.