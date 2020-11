Salut ha gastado 1,5 millones en las más de 800 personas se han alojado en los hoteles COVID desde agosto

El IB-Salut ha gastado 1,5 millones de euros, aproximadamente, en las más de 800 personas se han alojado en los hoteles COVID de Baleares desde el pasado 8 de agosto, cuando tuvieron que reabrir estos establecimientos acondicionados para dar respuesta a las necesidades de la pandemia. Además, a esta cifra hay que añadir la que desembolsa el IMAS por las personas que se alojan en el hotel Blue Sea Tower Arenal, que aún no ha sido facilitada.

Desde el IB-Salut han explicado que actualmente en hay tres establecimientos que se utilizan para alojar a posibles positivos en coronavirus o a contactos estrechos que no pueden hacer la cuarentena o el aislamiento en su domicilio.

Se trata del hotel Palma Bay, el Blue Sea Tower Arenal -ambos ubicados en Mallorca- y el Hotel La Noria -en Ibiza-. Durante la primera oleada de la pandemia también se habilitó un hotel en Peguera, uno en Menorca y otro en Formentera; pero esas cifras aún no han sido facilitadas por el IB-Salut. En septiembre, el número de plazas disponibles en los hoteles COVID todas las islas era de algo más de 500.

Desde el IB-Salut han asegurado que no tienen las cifras desglosadas por tipo de paciente: turistas, residentes en las Islas, llegados en patera, etc. No obstante, la Conselleria de Turisme calcula que medio centenar de turistas han estado alojados en los hoteles COVID.

En el caso concreto del hotel Palma Bay, actualmente acoge dos tipos de pacientes. Por una parte, están los positivos asintomáticos que deben estar ingresados; se trata de las personas que vienen en pateras, están ubicados en la primera planta y tienen la supervisión de personal del Hospital Son Llàtzer). Por otra parte, los contactos estrechos y positivos nacionales asintomáticos que no requieren de ingreso y son supervisados por personal de Atención Primaria.

Coste de los hoteles COVID

Desde el IB-Salut ha señalado que en el procedimiento administrativo se establece un coste fijo mensual que se paga por cada hotel. En concreto, por el Palma Bay se abonan 321.000 euros; por La Noria, 62.000 euros. Por lo que el IB-Salut ya lleva gastado casi 1,5 millones de euros.