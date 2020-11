Comercializadora de electricidad 100% renovable

Actualmente, Kverdes se encuntra en una fase de consolidación de su crecimiento para conseguir la sostenibilidad del mismo. El año 2020 ha sido un gran año y como broche final han decidido abrir mercado en las Islas Baleares en las que esperan poder aportar un poco de sus conocimientos.

El objetivo de Kverdes es eliminar el desconocimiento que existe en este sector. Acompañando al cliente en sus hogar y negocio, enseñándole maneras de ahorro en temas de eficiencia energética.

En un mercado donde los clientes domésticos están muy protegidos y el sector de las grandes industrias está manejado por las grandes compañías, Kverdes ha encontrado su lugar ofreciendo una atención personalizada que actualmente es difícil de encontrar.

Con sus conocimientos en materia de eficiencia y ahorro energético, han conseguido ahorros muy sustanciales para sus clientes, reduciendo más de un 30% el gasto de nuestros clientes gracias a ello.

Ejemplificando, con su tarifa de hogares, pagan la electricidad consumida durante 14 horas un 30% más barata que el resto. Según la OCU, solo el 5% de los hogares españoles se benefician de esta tarifa mientras que el 57,9% de nuestros clientes lo hacen.

Además de suministrar energía eléctrica, cuentan con unos productos muy novedosos y competitivos. Desde la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, de contadores propios que ofrecen la posibilidad de conocer su demanda en tiempo real, hasta proyectos de autoconsumo.

Realizan estos proyectos ajustándose a las necesidades de cada cliente. De esta manera pueden generar su propia energía. No solo suministran la energía que no cubre su instalación, si no que también abonan en su factura la energía excedentaria que generan y no han llegado a consumir.

Mirando hacia el futuro, Kverdes tiene claro que es un sector muy cambiante y que hay que ir de la mano de la transformación digital alineándonose con objetivos sostenibles.