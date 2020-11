Doctor Javier Cortés: Toda una vida dedicada a la investigación y la lucha contra el cáncer

Doctor Javier Cortés

Premio: Siurell de Plata Iniciativa Valors Humans

Tiene en su currículum una larga y fructífera trayectoria que ha sido reconocida en numerosas ocasiones. No es extraño, pues desde 1969 este médico ginecólogo palmesano se ha dedicado en cuerpo y alma a la investigación médica y a la prevención del cáncer, especialmente centrado en su área de especialización, la ginecología. El doctor Javier Cortés se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona y se especializó en Ginecología y Obstetricia, así como en Citopatología, en Chicago (EEUU). Ha presidido la European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia, es miembro de la European Cervical Cancer Association y ha coordinado el Grupo Español de Vacunas del Virus de Papiloma Humano. Una pasión que le llevó también a vincularse desde su juventud a la Asociación Española Contra el Cáncer, donde ha sido miembro del Comité Técnico de la Junta Provincial de les Baleares, que preside desde mayo de 2016, y también es miembro del Consejo Nacional de esta organización.

Reconocimientos

Cortés ha tenido una participación activa en los progresos derivados del estudio de la citología del cérvix y está vinculado al descubrimiento del poder patógeno del virus del papiloma humano. Por estos logros en la investigación contra el cáncer ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Ramon Llull 2020. Es socio de honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Reial Acadèmia de les Illes Balears, institución que lo reconoció en 2015 con el premio de investigación Mateu Orfila. Cortés ha escrito varios libros sobre oncología ginecológica y ha participado en revistas científicas nacionales e internacionales. El miércoles recibirá el Siurell de Plata 2020 por sus valores humanos.