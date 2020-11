Casos de COVID por municipios de Mallorca

Los casos activos de coronavirus siguen descendiendo en los municipios de Mallorca, especialmente en Palma y Manacor, según los últimos datos que han sido facilitados este jueves por el Govern, actualizados a 18 de noviembre.

En el caso concreto de la capital balear, tiene 50 contagios activos menos que hace tres días; el total es de 1.658, cifra que sigue siendo elevada. Por su parte, Manacor tiene 24 casos activos menos; la cifra total es de 199. Al final de esta página puede ver la tabla completa.

Los casos activos de COVID-19 también descienden en otros 26 municipios de Mallorca. En concreto, Calvià tiene ocho menos en los últimos tres días y Santanyí tiene cinco menos, mientras que Marratxí y Llucmajor tienen cuatro menos cada uno de ellos.

Por su parte, Sineu tiene tres casos activos menos; dos menos tienen Pollença, Santa Margalida, Alcúdia, Lloseta, Binissalem, Consell, Costitx, Llubí y Mancor. Los municipios que tienen un contagio activo menos son Muro, Son Servera, Andratx, Vilafranca, Porreres, Campanet, Maria, Ses Salines, Valldemossa, Puigpunyent, Deià y Lloret.

Municipios donde aumentan los casos

Por el contrario, la situación epidemiológica ha empeorado en Inca, que tiene 11 casos activos más en los tres últimos días; sa Pobla suma cinco y Bunyola, dos. Los municipios que tienen un caso activo más son Sóller, Felanitx, Sant Joan, Capdepera, Campos y Ariany.

Por su parte Lloret, Estellencs y Fornalutx están libres de coronavirus, según la información facilitada por el Govern.

Cabe destacar que no aparecen datos de Petra porque en la web del Govern aparece por error que no tienen ni han tenido casos de coronavirus, cuando no es así.

En resumen, Mallorca tiene 3.281 casos activos de coronavirus, 104 menos en los tres últimos días.