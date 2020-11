La ley de educación blindará que al menos la mitad de las horas se impartan en catalán

La nueva ley de educación establecerá que la mitad de las horas lectivas, como mínimo, se deberán impartir en catalán. Esa disposición no figuraba en el anteproyecto de ley que la Conselleria d’Educació presentó hace un año, lo que suscitó la oposición de Més y otras voces vinculadas a la defensa de la lengua propia a la norma.

El nuevo proyecto de ley incorpora un artículo que dice que el Govern balear regulará el uso de las lenguas mediante un reglamento que deberá tener en cuenta los principios recogidos en a propia ley de educación, la Ley de Normalización Lingüística y que «se ha de garantizar el uso de la lengua catalana [...] como lengua de uso de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar».

Proyectos de centro

La ley estipula que los proyectos lingüísticos de centro, que recogen el tratamiento de las lenguas, se deberán diseñar en función de la realidad de la zona donde esté el centro para que los estudiantes alcancen las competencias previstas en las dos lenguas oficiales y una extranjera. Asimismo, dice que para que el catalán mantenga la función de referencia y de cohesión social se podrán implementar estrategias educativas de inmersión lingüística.

La exposición de motivos dedica dos párrafos al modelo lingüístico. Establece que el objetivo es garantizar que los estudiantes puedan utilizar normalmente y correctamente el catalán y el castellano al finalizar la escolarización obligatoria y cumplir los objetivos del proceso de normalización lingüística, el cual permite «compensar situaciones históricas y presentes de desequilibrio que sitúan el catalán en una posición de desventaja». El proyecto de ley recuerda que este modelo «ha sido reiteradamente avalado por la jurisprudencia constitucional».

El primer anteproyecto de ley, que no incluía que como mínimo la mitad de las horas se deberían impartir en catalán, puso en alerta a las fuerzas ligadas a su defensa. Entonces, Més ya advirtió que no apoyaría una ley que no blindara esa disposición. Fuentes de la formación soberanista indicaron que este escollo que les enfrentaba a sus socios del PSIB se superó recientemente después de una negociación difícil y que los socialistas cedieron cuando se hizo público el acuerdo del Gobierno con los soberanistas catalanes respecto a la ‘ley Celáa’. Se prevé que la ley balear inicie el trámite parlamentario en febrero.

Sebastián Urbina junto a Mateo Cañellas.

Presentación ‘on line’ de dos libros de Mateo Cañellas

El canal de YouTube de la entidad Societat Civil Balear difundió este viernes la presentación de dos libros de Mateo Cañellas: En Baleares no hablamos catalán y Episodios baleáricos. El acto, que presentó Sebastián Urbina, contó con las intervenciones del periodista Gaspar Sabater; de Álvaro Delgado, vicepresidente de Societat Civil Balear, de Fernando Merino y, desde Madrid, del periodista Kake Minuesa, del exembajador Inocencio Arias y de Úrsula Mascaró.