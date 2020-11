La inseguridad de los transportistas en Palma: «No tenemos dónde pasar la noche. O nos roban o nos multan»

Viajan una o dos veces por semana desde Valencia o Barcelona a Mallorca para traer suministros y, desde hace unos meses, viven con cierta inseguridad el hecho de tener que pasar la noche en Palma con sus camiones. La falta de una zona habilitada para aparcar en la ciudad, hasta la salida del barco al día siguiente, les obliga a asumir dos riesgos: «O nos vamos a dormir a los polígonos de la ciudad, donde nos roban las baterías o nos vacían el tanque del gasoil, o intentamos aparcar en zonas cercanas al puerto para estar más seguros, pero, claro, nos multan», cuenta un afectado que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Los transportistas recuerdan que hasta hace unos meses solían aparcar por la zona de Porto Pi, un espacio que no estaba habilitado para ellos, y en el que al final aparcaban diferentes tipos de vehículos. La aglomeración generó problemas y finalmente se les prohibió estacionar allí. Desde entonces, la alternativa es trasladarse a espacios habilitados. Pero no existen.

«La policía nos dice que nos vayamos a los polígonos». Se reparten por varios, Son Bugadelles, Can Valero,.. Otros compañeros estacionan en la zona de Ocimax o por la zona del hotel Horizonte, que está más próxima al puerto, pero «tenemos que ocasionar problemas a los vecinos», lamentan.

Este tema, apunta, es la preocupación ahora de quienes viajan a la Isla para transportar mercancías. No siempre tienen que pasar aquí la noche, pero cuando no les queda alternativa, reconocen que lo ideal sería contar con un espacio en la zona portuaria, o en algún otra espacio cercano de la ciudad, «donde, pagando un tasa o un peaje, podamos disponer de algunos servicios, pero sobre todo donde podamos tener unas garantías de seguridad», reclama este transportista, quien reconoce que ha recibido alguna multa por aparcar en la ciudad.

Desde el Ajuntament de Palma han confirmado que no existe ningún espacio habilitado para este fin. De modo, que la opción que se les ofrece hoy por hoy es trasladarse a los polígonos. Por su parte, la Autoritat Portuària también ha explicado que tampoco cuentan con ningún espacio para que puedan pasar la noche.

Cabe señalar que los transportistas sí disponen de un espacio en la zona de puerto pero sólo pueden hacer uso de él en las cuatro horas previas al embarque. Y así lo recuerda la señalización. Ello no les permite tampoco pasar allí la noche.

Los camiones sí tienen una zona de parking de cuatro horas previo al embarque. Fotos: Pere Bota

Robos

Los transportistas con los que ha hablado Ultima Hora cuentan que algunos de ellos, una vez han finalizado con la carga o la descarga, tienen que pasar más de medio día, y también la noche, en Palma hasta la salida del barco al día siguiente. Otro afectado explica que «a veces hemos terminado el trabajo a las doce de la mañana y tenemos que estar todo el día y la noche sin movernos del camión, que va lleno. La situación es muy mala».

La mayoría de los transportistas se van a los polígonos y «nos pasamos horas y horas sin podernos mover de allí. Somos trabajadores y, como cualquier otro, después de trabajar nos gustaría al menos poder darnos una ducha y descansar. No es posible, no podemos dejar allí los camiones, tengan o no tengan carga dentro. Nos arriesgamos a lo que ya les ha pasado a algunos, que nos puedan robar», explican. Así que muchos deciden pasar ese tiempo juntos y vivir la noche con algo más de tranquilidad.

«Algunas semanas, cuando viajo nos juntamos siete u ocho, pero otras hay 40 camiones. Pedimos un espacio para poder estar con tranquilidad, previo pago. Estaríamos encantados de pagar a cambio de estar mejor, de no estar tirados en un polígono. En otros puertos, Valencia o Barcelona, tienen espacios para nosotros, lo que llaman ciudades transporte o zonas de servicios o espacios logísticos de ayuda al transporte», explica este afectado.

Respaldo

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares (ADED), Bartolomé Servera, ha manifestado su apoyo a que estos profesionales dispongan «de un espacio para dejar sus plataformas cuando están parados». No obstante, ha rechazado de plano, «por ser una barbaridad», «la creación de un polígono logístico como ha pedido una parte de la federación del transporte».

Servera ha explicado que Afedeco, Pimeco, Aded y Asima se han opuesto a ello por «no tener sentido, y ser un capricho».