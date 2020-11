Més se adelanta al resto de grupos y elegirá sus cabezas de lista en 2021

Més per Mallorca no quiere caer en errores del pasado y ya tiene definida su estrategia electoral aunque tanto las elecciones generales como las autonómicas queden lejos en el tiempo. Su coordinador, Antoni Noguera, lo confirmó este viernes a Ultima Hora un día después –eso ocurrió el jueves– que dos asambleas celebradas de manera telemática aprobaran su ‘hoja de ruta’.

Més quiere presentarse a las elecciones generales y, ésta vez, con la idea de asegurarse un escaño en el Congreso. Sería el primero que obtendría una formación no estatal.

«Estamos preparados. El año que viene será decisivo. Definiremos el proyecto político, impulsaremos una organización juvenil, definiremos nuestra marca electoral para las generales y elegiremos cabeza de lista y, en noviembre, se celebrarán las primarias autonómicas», dijo Noguera confirmando informaciones facilitadas antes a este diario desde la organización.

El nombre y el liderazgo

Hay dos cuestiones que no pudo aclarar Noguera. «No se ha decidido» , precisó. Una el nombre de la marca para las generales (que englobaría a Més per Mallorca, Més per Menorca, Gent per Formentera y Ara, de Eivissa) y otra si encabezaría la lista.

«Queremos tener dos años por delante para dar a conocer candidatos y candidatas y proyecto», dijo. Lo que no se hará es improvisar poco antes de las elecciones. Las asambleas del jueves aprobaron un cambio en el reglamento de las primarias de Més, que funciona ya como federación y avanzará en ese sentido.

Compromís y ERC serán su voz en los Presupuestos

Compromís y ERC serán la voz de Més per Mallorca en el debate de los Presupuestos del Estado. Joan Baldoví, diputado de Compromís, explicó (por videoconferencia) que una enmineda suya sobre transporte, incluirá las reclamaciones de Mallorca. Baldoví indicó que la alianza de su partido con Més es «leal y no de conveniencia, además de fuerte, duradera y productiva». Noguera, por su parte, dijo que «el ‘voto útil’ ha resultado ser el más inútil» para defender los intereses de las Islas.