Las personas que han cobrado paro de más recibirán una carta para su reintegro

Cobrar correctamente el expediente de regulación de empleo (ERTE) se ha convertido en una odisea para muchos trabajadores afectados de las Islas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se vio desbordado al inicio de la pandemia por el elevado volumen de trabajo imprevisto. Hay trabajadores que han sufrido retrasos en el cobro y otros han percibido una mayor cantidad de la que les correspondía. Los primeros cobrarán con efectos retroactivos, mientras que los segundos deberán devolver el dinero de más.

Este mes, cuando los afectados han cobrado la cantidad de octubre –y, en algunos casos, la correspondiente a septiembre que no percibieron el mes pasado– se han sorprendido al ver que el ingreso del SEPE es muy superior a lo que les corresponde. Trabajadores que calculaban que debían cobrar en concepto de paro alrededor de 200 euros han percibido cerca de mil.

Desde el SEPE indicaron que esta incidencia puede estar motivada por el cambio en las condiciones de los ERTE. Es decir, ha variado el porcentaje de jornada laboral suspendida respecto a la efectiva.

Estas personas que han recibido cobros de forma indebida van a recibir una notificación por carta para proceder a la devolución de estos cobros. Una vez que se haya notificado este requerimiento, la persona interesada dispone de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza en el plazo correspondiente. En caso de superar el plazo, deberá abonar un cargo del 20 %.

De todos modos, existe la posibilidad de fraccionar el pago de ese dinero hasta en 60 mensualidades, e incluso se puede aplazar más allá de esos cinco años pero con un coste adicional. En caso de acogerse a esta medida la persona tendrá que pagar un 3,75 % adicional de interés de demora.

En caso de que un ciudadano afectado no esté de acuerdo con la devolución del cobro indebido de la prestación por ERTE al SEPE, el organismo estatal da 10 días para presentar alegaciones. Tendrán que ser por escrito y en la sede del SEPE, para lo que se deberá pedir cita previa online.

Hasta finales de agosto, el SEPE pagó de más 12 millones en concepto de subsidios por ERTE a ciudadanos de Balears afectados por este proceso.

La difícil odisea de contactar con el Servicio Público de Empleo

No es fácil contactar con el SEPE, sobre todo telefónicamente. Aunque habilitó una Web no es tan sencillo. Se solicita un teléfono y un PIN. Realizada la gestión, se informa que no es válida si el número no ha sido comunicado previamente. Otra vía es acceder a: https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1. Y esperar una respuesta.