Salut rectifica y hará PCR a todos los pacientes que ingresen en los hospitales

La Conselleria de Salut ha rectificado este lunes, tras las críticas recibidas por parte de los sindicatos, y finalmente ha decidido hacer PCR a todos los pacientes que ingresen en los hospitales de las Islas.

No obstante, han precisado que Son Espases era el único hospital de las Islas en las que no se hacían pruebas a todos los enfermos que ingresaban. Estas pruebas sólo se realizaban a los que presentaban síntomas relacionados con la COVID-19, a los que iban a ser intervenidos quirúrgicamente, a los que se iban a someter a una prueba invasiva o a un parto. Según el IB-Salut, se hacía la prueba al 70 % de los pacientes; el 30% eran sometidos a un cuestionario para verificar que no habían tenido contactos estrechos con positivos.

Simebal y Satse calificaron de «temeridad y negligencia» no hacer pruebas a todos los enfermos que ingresan, ya que los asintomáticos podían contagiar de coronavirus a los pacientes con los que compartían habitación y a los sanitarios que los atendían.

El IB-Salut ha informado este lunes que en Baleares se han realizado 351.508 PCR desde el inicio de la pandemia. En concreto, en la última semana han sido 1.776 por cada 100.000 habitantes .

Además, han recordado que en Mallorca hay seis líneas de Covid exprés con capacidad para hacer 900 PCR diarias. También hay dos Covid exprés móviles, que estos días están realizando un cribado en Manacor.