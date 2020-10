Joan Mesquida, el ala derecha del PSOE

Joan Mesquida venía de la izquierda, pero se fue al centro tras su paso por el mando único policial, así que no extrañó que abandonara el PSOE a los meses de la victoria en las primarias de un Pedro Sánchez escorado a la izquierda.

Sánchez ganó apoyado por Francina Armengol, otra de las políticas con quien nunca se entendió y a la que intentó retar en unas primarias pero no logró los avales. Miembro de una conocida familia de Felanitx, con un hermano juez y otro médico, en los dos últimos tuits de su cuenta, del pasado día 15, carga contra Sánchez y contra Vox, en una muestra empírica de su pensamiento de centro. «Otro vídeo más del mayor mentiroso y caradura que ha pasado por Moncloa», decía ese día.

Su ideario político se fue plasmando en las declaraciones que hizo a lo largo de su carrera, pero en todas hay una constante de rechazo al nacionalismo. «Yo vivo en España y pertenezco a la nación española», decía en 2004, desde su cargo en el Ministerio de Defensa. En 2006, como mando único policial, destacaba: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han bajado la guardia ni un milímetro contra ETA». En 2008 consideraba «estéril» la polémica por un manifiesto de apoyo al castellano. No extrañó su pase a Cs de la mano de Albert Rivera, que le quiso hacer ministro y no pudo.