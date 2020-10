Dudas en la calle, furia en la red

La puesta en marcha de Palma Ciutat 30 ha pillado a muchos ciudadanos con el pie sobre el acelerador. Este lunes por la mañana aún los había que no se daban por enterados. La limitación de circular a 30 km/h en la mayoría de las calles de Palma entra en vigor esta medianoche y la aceptación va por gremios.

«La verdad es que vamos demasiado acelerados», confiesa Miquel Àngel Jaume, conductor de la EMT, al referirse al tráfico del centro de Palma. «Está bien la medida, pero tenemos marcado un horario para hacer al trayecto y no sé si llegaremos a tiempo con la nueva velocidad máxima», cuenta el chófer, que eso sí, se queja de que «los patinetes van tan deprisa que adelantan a los buses por la derecha. Molestan tanto como las bicis». Lamenta que aquellos que llevan patinetes «deberían ponerse caleco reflectante y casco. De noche van sin luz».

El chófer de la EMT Miquel Àngel Jaume.

Enrique Otero es comercial y baja de su coche a Palma para aparcalo y luego coger la moto, con la que visita a sus clientes del centro. «No me parece mal la idea, pero en según que zonas será imposible cumplir con la limitación. Para los que vamos en moto, será peligroso ir a menos de 30 km/h porque tenemos que mantener el equilibrio». Reconoce que en los últimos años, es decir, en tiempos prepandemia, «el tráfico en Palma era terrible».

Enrique Otero es motorista.

Rapidez

Sol Olivieri es una mensajera que también recurre a la moto para cumplir con todos los encargos: «Entrego cada día 80 paquetes y necesito ir muy deprisa». Otro repartidor que teme la llegada de Palma Ciutat 30 es Jorge Winter: «No me parece bien. Los repartidores vamos muy apurados y el tráfico se va a complicar». Winter trabaja en un cooperativa farmaceútica y reparte medicamentos a casi una treintena de farmacias «que están en puntos distantes de Palma». El gremio de los transportistas luchará ahora contra el cronómetro y el velocímetro.

Bruno César Valderas atraviesa Passeig de Mallorca a bordo de su patinete. Hace poco que ha dejado la bicicleta por este nuevo vehículo: «Con el patinete voy más rápido y la ventaja es que no llego sudado al trabajo». Advierte que sus amigos conductores «creen que es ridículo ir a 30 km/h. Deja de tener sentido coger el coche».

Bruno César Valderas. Fotos: G. M.

Si en la calle las opiniones son más sosegadas, los comentaristas de ultimahora.es no se muerden la lengua a base de ironía y cierta furia. «Una pregunta a algún experto: ¿si voy en segunda a 30 km/h no contamina más que a 60 en cuarta? Además de tardar la mitad en llegar», pregunta Maxis. Para Pablo, «esta medida no tiene mucho sentido en estos tiempos COVID. Dificulta la circulación en coches igualando con bicis y patinetes». Para Mayka, «espero que los autobuses, taxis, patines y ciclistas también entren en el saco y sean sancionados»; y zanja Spaguetti Mix: «Y los patinetes, a 60 por las aceras»