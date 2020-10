Vuelven a subir los contagios en los colegios de Baleares, pero no hay transmisión comunitaria

Los colegios de Baleares suman 116 alumnos y 12 docentes con COVID-19 durante la última semana, según la información de última hora que ha sido facilitada este lunes por la portavoz del Govern, Pilar Costa. Cabe precisar que hay dos alumnos hospitalizados con coronavirus en Son Espases. Por islas, 105 alumnos han dado positivo en Mallorca, tres en Menorca y ocho en Ibiza.

Se trata de un incremento respecto a la semana anterior, cuando se detectaron 105 casos positivos entre los alumnos y seis en los profesores; la semana pasada también se detectó un ligero repunte respecto a la anterior.

El Govern ha puntualizado que están contagiados el 0,07 % de los docentes y el el 0,06 % de los alumnos de los centros educativos.

La portavoz ha precisado que se encuentran en cuarentena 186 alumnos y 16 profesores. Por islas, 186, hay 151 estudiantes en cuarentena en Mallorca, cinco en Menorca y 30 en Ibiza. En concreto, hay 18 grupos nuevos en cuarentena;en total hay 32, es decir, el 0,37 % de los grupos. Otro dato relevante es que hay 22 centros tienen algún grupo en cuarentena.

El 78 % de los estudios de contactos ha sido negativo, se trata de un 10 % menos que el pasado lunes. La portavoz del Govern ha precisado que la tasa de negatividad bajado respecto a la semana pasada, pero la transmisión sigue siendo baja.

No obstante, ha señalado que no se puede bajar la guardia. «Los centros escolares están haciendo muy buen trabajo, está controlado, pero hemos de seguir haciendo este buen trabajo porque se puede disparar». En este sentido, ha precisado que no sólo se deben tomar precauciones dentro del colegio, sino también fuera.

La portavoz ha señalado que el Govern no tiene constancia de que se hayan producido brotes en los colegios durante la última semana.

En la última semana, se han cribado a 251 alumnos y 14 docentes en 26 centros educativos de las Islas. Hasta el momento, un alumno ha dado positivo, 61 negativo y el resto está pendiente de resultado.