Tensión en los clientes de Dentix en Palma por temor a perder tratamientos y dinero

Los cerca de 6.000 clientes de Dentix afectados por la quiebra de la clínica dental en las Islas temen perder sus tratamientos y dinero. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) negocia con el Ajuntament de Palma la cesión de un local para reunir al mayor número de perjudicados y crear una plataforma para renegociar con las entidades los créditos a devolver y los servicios que no se han realizado.

La clínica de Dentix ubicada en las Avenidas, la única abierta en Palma, se convirtió ayer en un auténtico ir y venir de afectados, muchos de los cuales tenían hora para proseguir con sus tratamientos.

Las quejas eran unánimes y el sentir general es que la quiebra «nos va a dejar sin el tratamiento y la pérdida del dinero invertido», apuntaban ayer en la misma puerta de la clínica Juan Cervantes y María Angustias Gálvez. «Yo tengo invertido 13.000 euros y ahora no se que va a pasar», apuntó Cervantes mostrando una pieza dental que le tenían que implantar. La deuda contraída por Gálvez, según apuntó «es de 10.200 euros y me han dejado a mitad del tratamiento». Walter Giménez, acompañado de su hijo Leandro de once años, mostró su indignación: «Al niño lo dejan sin acabar el tratamiento con los brackets y la broma nos ha costado 2.500 euros».

Consubal y Govern

El portavoz y presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, resaltó el drama de muchas familias: «Lo sucedido es un drama, ya que afecta a gente con un poder adquisitivo bajo que se ven ahora entrampados con créditos bancarios para sufragar los tratamientos, de ahí la reunión que tendrá lugar la próxima semana con los afectados de las Islas».

Respecto a la actitud de las entidades con las que Dentix facilitaba la contratación de préstamos, caso de Sabadell, BBVA, Abanca, Cetelem, Spymp y Pepper, los afectados indicaban ayer: «Ya nos han avisado que si no pagamos la cuota mensual nos pondrán un recargo de 20 euros por cuota no pagada», indicó Juan Cervantes.

La clínica Dentix de Palma, ante el revuelo que se estaba montando alrededor, se vio obligada a pedir la intervención de la Policía Nacional para que pusiera orden y se respetara la distancia mínima exigida por seguridad con la pandemia. No hubo incidentes que reseñar.

La Direcció General de Treball i Salut Laboral mantuvo este miércoles un intercambio de información con los representantes de los trabajadores de Dentix en las Islas. Se cifra en alrededor de 90 empleados los que se verán afectados por la quiebra.