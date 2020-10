A la caza de los mejores talentos en matemáticas de Baleares

Hasta 141 jóvenes de 11 y 12 años han realizado este sábado en la UIB las pruebas de Estímulo al Talento Matemático, un programa de alcance estatal que busca detectar a los mejores talentos en esta disciplina, formarles y facilitarles el desarrollo de su don. En Balaeres se seleccionará a 15 aspirantes de los 141 mencionados.

Los jóvenes afrontaban la prueba con tranquilidad. Nadal Arrom, de Sencelles y estudiante en el instituto de Sineu, era uno de ellos. Explicaba que las matemáticas le habían ido «siempre muy bien» y que era la asignatura que más le gustaba, «sumar, restar y hacer problemas». ¿Y las notas? «De 8 para arriba».

Otra aspirante era Paula Franco Ramos, estudiante en El Temple. «Siempre me han gustado. Me dicen que tengo talento, aunque no lo creo demasiado. Pero quiero intentarlo y por eso ahora estoy aquí. ¿Le gustaría dedicarse a las matemáticas, de mayor? «Tengo claro lo que quiero ser: doctora, concretamente especialista en neurología».

Los padres dejaban a sus hijos en la puerta del edificio Anselm Turmeda. Ana Franco, madre del aspirante Pau Rodríguez, celebraba que el ESTALMAT facilita el aprendizaje de matemáticas «de otra forma, al margen del currículum escolar y de una manera más divertida». Salva Coll, padre de otro joven aspirante, aplaudía que se busque que los chicos «puedan desarrollar su talento» .

La UIB seleccionará a los quince más brillantes. A lo largo de dos años, asistirán a unas 40 sesiones con profesores universitarios y de secundaria donde realizarán actividades dirigidas a sacar el jugo a sus aptitudes extraordinarias, explicó Daniel Ruiz, el coordinador del departamento de Matemáticas. «Son chavales con mucho talento que responden de manera sorprendente por la edad que tienen», indica Ruiz.