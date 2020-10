¿Se puede viajar a Madrid?

Las nuevas restricciones marcadas por el Ministerio de Sanidad para responder a las situaciones de riesgo por transmisión no controlada de COVID-19, concretamente en aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con grave incidencia (500 casos o más en 14 días), afecta con importantes restricciones de movimiento a Madrid, ciudad a la que semanalmente se desplazan por múltiples razones muchos ciudadanos de Baleares. ¿Se verán afectados esos viajes?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la aprobación de la declaración de actuaciones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, explicó que los movimientos de entrada y salida en los municipios afectados -inicialmente un total de once en toda España - sufrirán restricciones. No obstante, las directrices marcan una serie de excepciones que dan respuesta a esos viajes entre Madrid y los aeropuertos de Baleares o a la inversa.

En este sentido, todas aquellas personas que no residan en aquellos municipios afectados no podrán viajar a las áreas afectadas por las restricciones, a no ser que sea por uno de los desplazamientos justificados. Son los siguientes:

■ Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

■ Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.

■ Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

■ Retorno al lugar de residencia habitual.

■ Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

■ Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

■ Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

■ Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

■ Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

■ Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

■ Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.