Salut explica por qué los niños pueden ir a los bares y no a los parques

El cierre de los parques infantiles de Baleares ha suscitado mucha polémica porque los niños si pueden acudir a otros lugares, como los bares y restaurantes. La directora general de Salut Pública, Antònia Font, ha explicado este viernes por qué se ha prohibido lo primero y se permite lo segundo.

«El bar es un establecimiento donde hay un plan de contingencia, hemos limitado la asistencia, cumplen una serie de medidas y pensamos que son lugares que pueden ser muy seguros. Estas sentado y puedes mantener la distancia y todas las medidas de protección y distancia muy bien; la mascarilla sólo se quita cuando comes. Si lo haces bien el riesgo es mínimo, igual que en las aulas», ha argumentado.

Por el contrario, ha explicado que «en los parques infantiles, que nos saben muy mal tener que haberlos cerrados, no hay nadie que vigile -a parte de las familias- si se cumplen las medidas. No están sentados están compartiendo mobiliario, que no se puede limpiar, es un riesgo más elevado».