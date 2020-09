La COVID-19 no ha retrasado los tratamientos del cáncer en Baleares

La atención de los pacientes con cáncer es «prioritaria» y su tratamiento no se ha retrasado en los hospitales de Baleares por la presión de la pandemia de la COVID-19, han asegurado este miércoles el presidente y el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Baleares, Javier Cortés y José Reyes.

En este sentido, el director científico de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (Idisba), Miquel Fiol, ha aseverado en rueda de prensa con ocasión del Día Mundial de la Investigación del Cáncer que «el tratamiento del cáncer no se puede retrasar y no se retrasa, pase lo que pase, no es ético».

Según datos oficiales, en 2018 fallecieron en Baleares casi 3.000 personas (2.297) debido a tumores de todo tipo, mientras que las muertes por la covid-19 de marzo a septiembre de este año, hasta este miércoles, ascienden a 286 personas.

En 2018, según las cifras facilitadas por la AECC, se registraron 5.670 nuevos casos de cáncer en las islas. A día de hoy, la tasa de curación del cáncer es del 57 % y el objetivo de la AECC es que en 2030 sea del 70 %, es decir, que siete de cada diez enfermos de Baleares se curen totalmente.

El doctor Reyes, jefe del área de Digestivo en el hospital de Inca, ha explicado que a día de hoy es necesario mantener las dos líneas de asistencia en los hospitales: la de los enfermos de COVID-19 y los de cáncer, al tiempo que ha alertado que «detectar un cáncer en una fase u otra» cambia el diagnóstico.

La AECC ha ofrecido este miércoles una conferencia de prensa con ocasión de la celebración cada 24 de septiembre del Día Mundial de la Investigación del Cáncer-World Cancer Research (WCRD), en conmemoración del nacimiento del investigador español y Premio Nobel Severo Ochoa en el año 1905.

Esta celebración es respaldada por el Idisba, la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) y el Cercle d'Economia de Mallorca, que han participado en rueda de prensa un llamamiento a la sociedad para que aporten su ayuda económica a la AECC y continuar la investigación de todo tipo de tumores.

La AECC de Baleares ha incrementado este año sus recursos en investigación un 6 %, hasta los 380.000 euros, parte de los cuales se dedican a financiar becas de investigación.

Los especialistas han resaltado que el cáncer es el principal problema sociosanitario del mundo y el doctor Cortés ha insistido en la necesidad de continuar investigando: «si no investigamos, lo pagaremos severamente dentro de unos años; la investigación oncológica salva vidas, no podemos dejar que pare», ha defendido.

Por su parte, Reyes ha sostenido que la investigación en biomedicina y en ciencia es «fundamental» para el futuro de la sociedad, y «así lo ha puesto de manifiesto de forma dramática la COVID-19». Mientras tanto, ha añadido, «el cáncer no es una enfermedad que se cure con una vacuna, la cura pasa por la investigación».

La recaudación de la campaña que comienza mañana permitirá a la AECC seguir financiando proyectos de investigación.

Además, la grave crisis económica que está siguiendo a la pandemia ha llevado a esta asociación a dispensar ayudas a familias de pacientes para que puedan hacer frente a gastos como la compra de alimentos o el pago de la vivienda. Este año la AECC ya ha concedido en Baleares 86 ayudas sociales por un valor de 60.000 euros.

La Campaña de Cuestación 2020 de la AECC tiene por lema «Una hucha, miles de historias en su interior». La asociación instalará mesas en todas las islas, pero ya se pueden realizar donativos a través de la Hucha Personal Digitalizada: http://yoayudo.aecc.es.