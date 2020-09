Carmen Serra, Premio Antonio Mompeón Motos de periodismo

El Heraldo de Aragón ha celebra este martes el acto conmemorativo de sus 125 años de historia. Los reyes Felipe y Letizia han presidido el evento, donde además han sido distinguidos con el Premio Extraordinario HERALDO 125 Aniversario.

Además, se ha hecho entrega de los galardones que anualmente concede este histórico diario. Este año, el Premio Antonio Mompeón Motos de periodismo, que honra la memoria de quien fuera máximo responsable de HERALDO en las primeras décadas del siglo XX, ha recaído en cuatro editoras de prensa diaria: Catalina y Soledad Luca de Tena, de ABC; Carmen Serra, del mallorquín Grupo Serra, editor de Ultima Hora, entre otros diarios en Baleares; y Blanca García Montenegro, presidenta del Grupo de Comunicación El Progreso, con sede en Lugo.

Con estos galardones, Heraldo ha querido poner el foco «en el empuje e iniciativa femenina en el terreno de la prensa escrita española, en un momento en el que esta se redefine para afrontar el futuro manteniendo su carácter esencial en cualquier democracia». Un reconocimiento a cuatro editoras de prensa que juegan un importante papel dentro de la Asociación de Medios de Información, cuyos diarios y publicaciones no han faltado a su cita con los lectores durante los duros meses del confinamiento.

Carmen Serra, en representación de las premiadas, ha pronunciado el discurso de aceptación. «Los que pertenecemos al sector sabemos del valor que representa para la sociedad un periódico más que centenario. Todos los sacrificios, trabajo y esfuerzos que se han necesitado para llegar hasta el día de hoy no son cuantificables, y sin embargo están de sobra recompensados y justificados con el apoyo de cada uno de nuestros lectores», ha comenzado diciendo la presidenta del Grupo Serra. En nombre de las editoras premiadas, y en el suyo propio, ha añadido que «el galardón otorgado es en sí mismo un homenaje a todas las mujeres que han trabajado y siguen trabajando en los medios de comunicación de nuestro país, y que refuerzan la diversidad de los mismos, consolidando los principios y valores de igualdad en los que creemos». No ha querido terminar sin realizar mención expresa a Pilar de Yarza y Mompeón, presidenta editora de HERALDO, quien en su discurso ha anunciado que en próximas fechas cederá el testigo a su sobrina Paloma de Yarza. Sobre Pilar de Yarza ha dicho Carmen Serra: «Para mí, y creo que para todas nosotras, -en referencia al resto de premiadas-, Pilar es un ejemplo de templanza y de tesón, una mujer que ha luchado por la prensa independiente, veraz y rigurosa. Y afirmo, sin ningún rubor, que he tenido en ella a una gran maestra y a una mejor amiga

Por su parte, el Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento ha sido para todos los colectivos que han combatido la epidemia y sus efectos en España, con especial acento en los sanitarios, pero sin olvidar a profesionales que se han ocupado de la seguridad o de la alimentación (agricultores, transportistas, ganaderos, comercios...).

Heraldo de Aragón es el origen de HENNEO, uno de los principales grupos de comunicación y tecnología de España.

Las palabras del Rey han puesto fin al acto. Don Felipe ha destacado el papel fundamental de quienes ejercen la labor del periodismo. «En la búsqueda constante por mantener la conexión con la sociedad a la que servís y con la que conectáis, no habéis renunciado a vuestros principios». Ha apelado a la libertad de expresión y comunicación como derechos fundamentales, y ha destacado la importancia de ejercer un periodismo responsable, riguroso, crítico e independiente. «Os animamos a que defendáis la democracia que el Estado ha ido construyendo paso a paso y no sin dificultades. Todos tenemos responsabilidades, la vuestra es esencial», ha concluído.

'Nobel del periodismo'

Con motivo del 125 aniversario, el Heraldo ha organizado un amplio programa de actividades, que se ha visto afectado por la pandemia. En ese programa se enmarcaba, por ejemplo, la celebración de la 72ª edición del World News Media Congress, el congreso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, según sus siglas en inglés), que se iba a celebrar en la capital aragonesa del 17 al 19 de septiembre.

El congreso se ha pospuesto hasta 2022, pero esta mañana se ha celebrado virtualmente uno de sus actos centrales, la entrega del Golden Pen of Freedom Awards, considerado como el ‘nobel’ de periodismo. La entrega ha estado acompañada de una mesa redonda virtual sobre periodismo coordinada por el consultor y asesor de medios mexicano Javier Garza, y en la que ha participado, entre otros, la periodista de investigación filipina Maria Ressa.