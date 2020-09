La ministra de Trabajo dice en Palma que los ERTE seguirán mientras haya incertidumbre sanitaria

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido en Palma que las previsiones económicas para Baleares «para final de año no son buenas» y «estamos aquí porque esta comunidad requiere atención, requiere medidas y protección». En una entrevista en el programa Al Dia, de IB3 Ràdio, ha asegurado que estos días en Palma se va a trabajar, entre otras cosas, en el futuro de los ERTE más allá de septiembre. «Este mecanismo ha venido para quedarse, igual que el teletrabajo».

Yolanda Díaz ha explicado este jueves, antes de reunirse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, que no van a poner fechas de caducidad a los ERTE. «Es absurdo poner fechas. Los ERTE de rebrote ya se están utilizando y este mecanismo tiene que permanecer hasta cuando sea necesario. La incertidumbre sanitaria nos impide poner fecha a una herramienta que nos es útil».

La ministra de Trabajo se encuentra en Mallorca para participar en la Mesa de Diálogo Social que se celebrará este viernes y ha reconocido que se encuentra en Baleares porque tienen un fuerte compromiso con el sector turístico y sus trabajadores, «que es el pulmón de la actividad mercantil de las Islas». «Salvando empresas, estamos salvando trabajadores y vamos a seguir con nuestra línea de ayudas».

«Vamos a apoyar al sector turístico de Baleares y vamos a desplegar todo lo que sea necesario», se ha comprometido.

Teletrabajo

La ministra de Trabajo ha recordado que siempre ha dicho que debía reformar la norma que lo regula. «Es obvio que muchas empresas que ya desarrollan mecanismo y sería adecuado que nuestra normativa se equipare a la regulación europea». «Desde el principio dije que lo que se está haciendo no es teletrabajo, hay que trabajar en ello. Teletrabajo no es lo que hacen mis amigas, trabajando desde casa con los niños en el regazo. Hay que trabajar en este herramienta porque no es el futuro es el presente del trabajo en nuestro país». Díaz ha adelantado que la próxima semana se llevará al Consejo de Ministros.