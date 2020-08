El Consell de Mallorca mantiene la subida del 2 % del sueldo a sus trabajadores

A diferencia del Govern, que la semana pasada anunció a los sindicatos que este año mantendría congelado el sueldo de sus funcionarios, el Consell de Mallorca sí aplicará –de hecho, ya lo hace desde el mes de febrero, antes de que estallara la pandemia– a sus trabajadores públicos una subida del 2 por ciento.

El incremento del 2 por ciento salarial se había pactado a nivel estatal para todas las administraciones públicas del país y, en este sentido, el Consell contempló el gasto que ello supondría al elaborar los presupuestos para este año. El Consell tiene una plantilla de cerca de 1.250 trabajadores públicos.

Lo que no está ni mucho menos tan claro es si el año que viene los funcionarios insulares verán incrementar sus nóminas. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, señaló al ser preguntada al respecto que «a nadie se le escapa que vienen escenarios presupuestarios complicados». «No puedo aventurar qué tipo de medidas deberemos tomar. [...] No quiero afirmar nada antes de hora, todavía no hemos comenzado a hacer el presupuesto y necesitamos saber con qué financiación vamos a contar y cuál será la situación económica, aunque será complicada», señaló.

Dependencia financiera

Hay que tener en cuenta que el Consell de Mallorca no tiene potestad para recaudar impuestos y que, por lo tanto, sus capacidad de gasto está directamente vinculada a las aportaciones financieras de otras instituciones.

Por su parte, debe recordarse que las Illes Balears serán la única autonomía del Estado en que no se aplicará la subida del 2 por ciento del sueldo. Las 16 restantes sí la aplicarán, incluida Extremadura y la Comunidad Valenciana, que lo aprobaron una vez hubo estallado la pandemia .

Los trabajadores públicos de todo el país ya vieron reducidos de forma considerable sus nóminas en la crisis anterior. Concretamente, padecieron un recorte del 5 por ciento de sus salarios en 2010 y se les mantuvo la nómina congelada en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Asimismo, se les retiró la paga extra de diciembre de 2012, si bien les fue reintegrada posteriormente.

Desde 2015, los funcionarios han ido recuperando poder adquisitivo. Además, a buena parte de ellos se les ha reconocido la llamada carrera profesional, un complemento salarial vinculado a su experiencia laboral y a continuar con su formación.