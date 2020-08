Vicenç Vidal: «Felipe VI también debería hacer una reflexión y abdicar»

Para el senador autonómico es urgente que PSIB y Podemos tomen conciencia de que Baleares necesita atención especial. Su trabajo, según dice, es hacer visible esa diferencia que marca la insularidad. También tiene una opinión sobre el Rey: cree que debería abdicar.

¿Qué hace un senador autonómico?

—Intento representar a Baleares en una institución como el Senado. El Senado valida los Presupuestos, algo muy importante para Baleares, y tiene una función de control al Govern.

¿Teme que unos Presupuestos de ajuste ajusten aún más a Baleares?

—Sí porque en Madrid nos ven como un paraíso y no tiene en cuenta la realidad de una crisis económica que será durísima. Aquí habrá colas para comer en muchos pueblos. Los ministerios ya han comenzado a elaborar los primeros borradores de Presupuestos y es ahora cuando debe incidirse porque después ya vas a contracorriente.

¿Quién debe hacer este trabajo de incidir: el PSIB y Podemos de Baleares?

—PSIB y Podemos deberían tener una máxima incidencia en esta fase. PSIB y Podemos deben hacer su trabajo de influencia desde ya y nosotros haremos nuestras enmiendas después.

¿Qué hay que hacer en materia turística?

—La ministra anunció hace poco un plan específico para Baleares que casi me produjo sonrojo. En un intervención en el Senado ya dije que estaba muy cabreado porque había opciones en el Senado de hacer un plan específico para Baleares y no se aprobó, con el silencio cómplice de PP y los votos en contra del PSOE, lo que genera una enorme indignación. Estoy contento de que la ministra haya rectificado a sus senadores.

¿Pero hay que traer más turistas?

—El turismo es uno de los principales sectores que generan puestos de trabajo. Hay que incentivar que venga turismo de calidad que genere puestos de trabajo y riqueza. Pero también hay que diversificar la economía; no podemos seguir dependiendo del turismo de esta manera.

La COVID lo ha tapado todo pero ahí sigue el REB, en un limbo legislativo.

—El REB sigue dormido de forma consciente. Sería el gran instrumento para salir de esta crisis. La ministra Montero, que está aplicando las mismas políticas que Montoro o peores, explicó los grandes ejes de la legislatura y no dijo nada de la insularidad. No lo entienden ni lo quieren entender: el REB está acabado y no se aprueba por falta de voluntad. Con Canarias siempre hay un trato diferente que no llega a Baleares.

¿Y esto de quién es culpa: del Gobierno o de Armengol, que no se impone?

—Hay una falta histórica de peso político de Baleares en el Congreso y el Senado, sin representación propia. La otra es que ni Podemos ni Armengol tienen peso específico para conseguir ventajas para Baleares. Los ministros vienen, hacen grandes promesas y luego no llega nada, ni REB, ni convenio de depuradoras, ni convenio ferroviario. Tienen un problema de interlocución en Madrid.

Parte de los fondos europeos se irá a la España vaciada. ¿Eso nos afecta?

—Y tanto. Nada más empezar la legislatura, luché para que se creará una comisión de insularidad en el Senado, como se creo la de la España vaciada. Fue tal el debate que desde entonces me conocen como el senador de Baleares, aunque hay muchos más; ellos podrían ser senadores de Murcia, Cataluña o de cualquier otro territorio.

¿Qué opina del rey emérito?

—Que no es un exilio, sino una huida de la Justicia. Es una vergüenza y un ridículo tener un jefe del Estado que se esconde. El rey Felipe VI debe hacer una reflexión y abdicar. Toda esta corrupción no hace más que confirmarlo.

¿Abdicar?

—Es lo mejor que puede hacer por la democracia.

De momento está aquí de vacaciones. ¿Es bien recibido o no es bien recibido?

—Un turista que viene a colaborar en nuestra economía es bienvenido, pero en este caso nosotros le pagamos las vacaciones. Debemos plantearnos qué aporta esta institución y qué ha aportado durante la crisis del coronavirus: una campaña de márketing cuando sabemos todos los negocios paralelos que tenían. En el Senado PP y PSOE siempre bloquean nuestras preguntas sobre la monarquía.

Llegó al Senado de rebote, por una crisis interna profunda en Més. ¿Superado?

—Totalmente. Hay una nueva ejecutiva fuerte, que quiere reforzar el proyecto y agradezco su confianza.