Baleares trabaja ya con el Gobierno para establecer un corredor aéreo seguro con el Reino Unido

El Regne Unit ha exclòs Balears de la recomanació de no viatjar a Espanya. Treballam ara amb l'Estat per establir un corredor sense quarantena. Balears segueix sent una destinació segura: en els darrers 14 dies té 8 casos per cada 100.000 hab., pels 14,1 a UK o els 37,9 a Espanya