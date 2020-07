Los mallorquines se ponen la venda antes que la herida

Eran las 10,30 de la mañana de este lunes cuando un policía local le aclaraba a un peatón de la calle 31 de Diciembre que todavía no era obligatorio el uso de mascarilla si había distancia de seguridad.

-Dijeron que desde el lunes, le insistía el transeúnte.

-Hasta que no se publique en el Boletín Oficial, no, pero le recomiendo que la lleve porque empieza a haber mucha gente.

Restauración

Y en este sentido giraron muchas de las conversaciones ayer, eso sí, todas con la mascarilla puesta porque en caso de duda, nadie quiso exponerse a ser multado. La norma no entró en vigor hasta mediodía pero en el bar España de la calle Olmos José Rodríguez se había adaptado ya a la nueva circunstancia: «Hace tiempo que la llevo, ahora me la quito para tomarme algo, y cuando voy cuesta arriba porque me falta el aire». El dueño del bar, Mateu Martorell, le secunda: «La gente es responsable de lo que hay, no hemos tenido que llamarle la atención a nadie de momento», asegura. La diferencia desde ayer respecto a la semana pasada es que todos los clientes han comparecido con la medida de prevención pero «son los de siempre», advierten así que la normativa no ha repercutido en una menor afluencia, asegura.

Turismo

Karima y Lina, dos turistas procedentes de Suiza que llegaron el domingo para pasar tres días en Mallorca, tildaron la medida de «muy buena», al considerar que «es más seguro y protege más». Lo mismo sucede con Estíbaliz Meabe y Daniel Carús, procedentes de Bilbao, «a nosotros nos apetecía venir y entendíamos que la mascarilla iba a ser una condición, no le vemos inconveniente. no hemos dejado de hacer nada».

Previsión

María José Atienzar discrepa. Va protegida «porque es obligatorio» pero considera que «no es necesario en espacios abiertos». Opina que «se ha improvisado» y «parece que ahora les conviene y antes no», dice. Lo cierto es que desde que se anunció que el uso de la mascarilla sería obligatorio aún con distancia de seguridad muchas farmacias han notado un incremento de ventas. «Sobre todo de las quirúrgicas, ya que a veces por un descuido no las tienen a mano», señala Joan Carles Verd, desde la Rambla.