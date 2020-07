Investigadores de la UIB usan liposomas para estudiar los efectos de sustancias contaminantes

Un equipo de investigadores del Departamento de Química de la Universitat de les Illes Baleares (UIB) ha usado liposomas para estudiar los efectos de algunas sustancias contaminantes emergentes sin tener que recurrir a test con seres vivos.

En una nota de prensa, la UIB ha informado este lunes de este estudio, publicado recientemente en la revista 'Science of the Total Environment', que pretende llenar el vacío que existe en el desarrollo de ensayos de biodisponibilidad ambiental in vitro, sin tener que recurrir a modelos animales, tal como reclaman los organismos reguladores de la Unión Europea .

En el trabajo, los investigadores de tres grupos de investigación del Departamento de Química de la UIB de las áreas de Química Física, Química Orgánica y Química Analítica, REACMOL, SUPRAMOL y FI-TRACE, proponen por primera vez métodos experimentales y teóricos complementarios para elucidar las interacciones de contaminantes emergentes como el diclofenaco, el triclosan o el bisfenol A, con la bicapa lipídica de células eucariotas simuladas con la utilización de liposomas.

Por sus características, según han explicado desde la UIB, los liposomas se utilizan como transportadores de sustancias, tales como medicamentos o cosméticos, en el interior del organismo. Asimismo, los liposomas también se pueden usar como bioindicadores de los efectos de las sustancias contaminantes sobre los seres vivos, tal y como ya habían demostrado los investigadores de la UIB en estudios anteriores.

Los resultados alcanzados por los investigadores de la UIB refuerzan la idea de que se necesita un enfoque multidimensional para abordar la complejidad de las bicapas lipídicas que imitan las membranas celulares eucariotas y explorar los efectos que los contaminantes emergentes tienen sobre las membranas y la manera como se distribuyen a través de éstas.

Además de este análisis, el equipo de investigadores trabaja en nuevos estudios que combinan los ensayos de biodisponibilidad y bioacumulación basados en liposomas con pruebas de extracción de base fisiológica de contaminantes orgánicos en sólidos ambientales. El objetivo es estudiar la absorción de especies bioaccessibles en los fluidos corporales, tales como el tracto gastrointestinal, a través de bicapas lipídicas.