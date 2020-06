El primer episodio de calor del verano deja máximas en Mallorca de 34 grados y medio

El primer arreón fuerte de calor del verano dejó este jueves en Mallorca las temperaturas más altas en lo que va de 2020. La máxima en la Isla fue registrada por la estación de Binissalem, que alcanzó los 34 grados y medio en torno a las dos de la tarde; mientras que la de la UIB llegó a los 34,4 grados en torno a las cuatro de la tarde. Otras como las de Es Capdellà, el aeropuerto o Llucmajor también superaron los 34 grados. Hasta ahora, en lo que va de año no se habían superado los 33 en ningún punto de la Isla.

Este jueves, las zonas con las máximas más bajas fueron la Serra y el Llevant. Hasta ahora, las máximas del año se habían alcanzado el miércoles. El episodio de altas temperaturas continúa hoy. La previsión de la Agencia Estatal de Meterología contempla que se pueden alcanzar los 35 grados en algún punto del interior de la Isla como Santa María.

A partir del sábado se espera un descenso de dos o tres grados de las temperaturas máximas. No ocurrirá lo mismo con las mínimas que, en buena parte de la Isla comenzarán a quedarse por encima de los 20 grados. A pesar de tratarse de altas temperaturas, el tiempo de estos días es común a principios de verano en Mallorca y no se trata de un episodio de ola de calor como la que sí tuvo lugar a finales de junio del año pasado, cuando se alcanzaron los 40 grados en algunos puntos de la Isla en uno de los dos fenómenos de este tipo que se sufrieron en 2019; el otro fue en el mes de julio. De hecho no se ha activado ninguna alerta metereológica por calor en Baleares.