La descoordinación de TUI deja en tierra a turistas del plan piloto

Más de 200 turistas alemanes del plan piloto han visto cómo sus vacaciones a Mallorca han quedado canceladas porque los vuelos de la compañía Eurowings, que les reservó la TUI, no contaban con la autorización pertinente del Gobierno español para trasladarlos a Palma.

Estos vuelos de Eurowings, procedentes de Colonia y Fráncfort, no estaban inscritos en la lista publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que aprobó el Ministerio de Sanidad la pasada semana para propiciar el corredor aéreo sanitario seguro entre Alemania y Balears.

El grupo TUI los había recolocado en la compañía Eurowings para este martes y este miércoles, ya que su aerolínea TUI Fly no tiene vuelos programados hasta este jueves. Para evitar tener problemas en los controles policiales y de pasaportes en Son Sant Joanl, TUI se puso en contacto con todos sus clientes que habían reservado un paquete turístico a la Isla para comunicarles que quedaban canceladas sus vacaciones, hecho que ocurrió veinticuatro horas antes de la salida del vuelo.

La improvisación en la puesta en marcha del plan piloto ha provocado la descoordinación entre la TUI, hoteleros y el Govern. Foto: M.A.C.

En caso de haber volado a la Isla y al ser considerados turistas normales sin excepciones, la normativa vigente obliga a su repatriación inmediata. Para evitarlo, TUI optó por anular todas las reservas y se desconoce qué tipo de compensaciones ha ofrecido a los turistas alemanes afectados.

Las cadenas hoteleras Riu y Garden, que colaboran con el plan piloto, tenían este martes programadas entradas del plan piloto en el Riu Concordia y en el Alcúdia Garden, por lo que mostraron su sorpresa por la evolución de los acontecimientos, más aún tras el éxito del primer día.

Desde el Govern mostraron este martes también su sorpresa limitándose a reseñar: «Lo que no está planificado en el plan piloto no entra, ya que hay que actuar con rigor en este tipo de proyectos tan especiales». No quisieron hacer más declaraciones y se remitieron a la resolución del Comité de Seguimiento del Plan Piloto de Turisme «que es el órgano que toma las decisiones oportunas en su desarrollo».

El malestar en el Govern, pese a todo, fue ayer manifiesto. La misma actitud adoptaron las cadenas hoteleras salpicadas por esta mala programación de TUI.

TUI

Fuentes del grupo turístico alemán, con sede en Hannover, se limitaron a puntualizar que estas reservas «se han comercializado antes del comienzo de la crisis del coronavirus». No quisieron aclarar la circunstancia de que tuvieran que alojarse en el Alcúdia Garden y en el Riu Concordia, hoteles cuya planificación para participar en el proyecto piloto se concretó hace menos de quince días.

El problema ahora radica en que en ambos hoteles, así como en el Riu Bravo, no se producirán más entradas de turistas del plan piloto hasta este jueves.

La cadena Viva Hotels, por su parte, reanudará este jueves su actividad con la apertura del Viva Golf, situado en Alcúdia y que colabora también en el citado plan piloto. La empresa abrirá el 3 de julio sus hoteles Viva Blue (Alcúdia) y Predi Son Jaumell Hotel Rural (Capdepera), mientras que tiene previsto hacer lo propio con el Cala Mesquida (Capdepera) el 10 de julio.