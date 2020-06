La izquierda prepara cambios en la polémica ley que permite la ampliación de los hoteles

Los partidos de izquierda presentarán enmiendas para cambiar la controvertida ley que permite la ampliación de hoteles del 10 por ciento actual al 15 por ciento que recoge el texto ya en vigor. Se acordó en una reunión que han mantenido esta semana los representantes de las formaciones políticas que dan apoyo al Govern.

Podemos comunicó a sus socios que quiere llegar a un acuerdo con el diputado de IU que se desmarcó del pacto en la votación que convalidó el texto. El diputado Pablo Jiménez votó en contra, junto con Més per Menorca, por discrepancias con el contenido del proyecto. Tanto Jiménez como Més per Menorca (MxM) votaron, además, a favor de que la propuesta del Govern se tramitara como proyecto de ley, lo que ahora abre paso a la presentación de modificaciones.

Pablo Jiménez forma parte de Unidas Podemos, coalición que agrupa a IU y a la formación de Pablo Iglesias. Desde el partido morado aseguran que es imprescindible llegar a un acuerdo con Jiménez para pactar las enmiendas y recuperar la unidad en la coalición.

Renegociación

Alejandro López, secretario de organización de Podemos y portavoz de esta formación en el Parlament, afirmó que su partido propone llegar a un acuerdo previo interno con IU y pactar después las modificaciones con el resto de socios para presentar enmiendas de forma conjunta y evitar una galimatías durante la tramitación de la ley.

«A partir de ahora toca abrir una renegociación de todo el contenido», señala López. El diputado de Podemos asegura que las modificaciones servirán para mejorar un texto que se elaboró de forma precipitada, pero también se abre la puerta a modificaciones de calado, como la ampliación de los hoteles y otras medidas polémicas.

«Esta claro que Més y Podemos no estamos de acuerdo con algunas de las propuestas y tal vez sea el momento de hablar sobre algunos temas con los que tampoco está de acuerdo Més per Menorca», afirma.

López asegura que el Govern debe mirar a la izquierda para articular la mayoría, aunque reconoce que la renegociación será complicada porque en el origen del proyecto hubo «concesiones» al centro derecha. «Més per Menorca son los aliados lógicos y los que conforman la mayoría que apoyó al Govern», añadió.

La postura de MxM

Desde Més per Menorca se han mostrado dispuestos a negociar el decreto, incluso algunos de los aspectos más espinosos, como la ampliación de los hoteles. El partido menorquín critica que el PSIB no estableciera una auténtica negociación previa con ellos antes de aprobar el decreto en el Consell de Govern.

Los socios de Armengol también consideran que fue un error no abrir una verdadera negociación con los menorquines, circunstancia que ha complicado después la tramitación de toda la normativa.

La presentación de enmiendas es segura, pero lo que ahora se busca es que sean pactadas por todos los partidos del pacte. El PSIB no quiere no oír hablar de la posibilidad de que Podemos presente enmiendas por su cuenta sin el acuerdo previo de los socios. Més explicó en la reunión que, en principio, su voluntad es respetar los acuerdos a los que llegaron en su día y no dar la imagen de que cada uno de los partidos del pacto va por su cuenta.