Un minuto de silencio pone fin al luto oficial

Guardam un sentit minut de silenci en el darrer dia de dol oficial per les víctimes de la pandèmia. Record i homenatge per a totes les persones que ens han deixat i tot el nostre ànim, suport i afecte als seus familiars i amics. Per sempre en el cor i la memòria de Balears. pic.twitter.com/WxyHDJJntm