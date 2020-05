El Ministerio contabiliza 61 contagios más y 14 muertos menos que el Govern

El Ministerio de Sanidad contabiliza 61 contagios de COVID-19 más y 14 muertos menos en Baleares que la Conselleria de Salut, según la información facilitada este martes por ambos departamentos.

Según Madrid, en las Islas se han contagiado de coronavirus 2.111 personas desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que según Baleares son 2.050. Además, el Ministerio cifra los fallecidos con COVID-19 en 209, mientras que la Conselleria ha informado de 223 óbitos. Cabe precisar que según el departamento dirigido por Salvador Illa sostiene que en las Islas no se han producido muertes en los últimos siete días, aunque este lunes la Conselleria informó de un nuevo fallecimiento.

El departamento de Salud Pública de Baleares ha solicitado explicaciones al Ministerio de Sanidad, ya que la información que se publica no coincide con la que las Islas envían. En este sentido, han señalado que la documentación trasladada al Ministerio es la misma que la que se facilita a los medios de comunicación. Por tanto, no entienden por qué no se ha contabilizado a la persona fallecida con COVID-19 en Baleares de la que se ha dado cuenta el pasado lunes.

En relación a los contagios, la diferencia podría deberse a que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a contabilizar los casos confirmador por otras pruebas, como los test rápidos y serológios, desde el 11 de mayo.