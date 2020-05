Educació detecta un millar de alumnos absentistas a las clases virtuales

La Conselleria de Educació y los centros educativos han detectado un millar de alumnos que se han ausentado de las clases que se han estado impartiendo de forma telemática desde la suspensión de la enseñanza presencial con la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19.

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha explicado que la Inspección Educativa y los propios centros han sido los que han detectado a ese millar de absentistas, durante su comparecencia en el Parlament para informar sobre el proceso de desescalada en colegios e institutos de Baleares.

March ha respondido a una pregunta de la portavoz del PI, Lina Pons, sobre qué ha pasado durante esta etapa de suspensión de las clases presenciales con los alumnos recién llegados: «Hemos detectado que podemos haber 'perdido' a un millar de alumnos que se han desenganchado, no han sabido o no han tenido información y no se han puesto en contacto ni telefónico ni de ningún tipo».

«Si ya hay absentismo escolar en un período normal, también hay absentismo en un período como el que hemos vivido. Y podemos presumir que hay situaciones graves en otros aspectos», ha dicho March.

Según el conseller, los hay de diferentes tipos en cuanto a características sociales, familiares y territoriales. «Tenemos claro que tenemos que trabajar, por eso estas tutorías, que no son contradictorias con las clases presenciales», ha dicho March sobre el inicio de tutorías mediante cita previa que comienzan esta semana, durante la fase 2 de la desescalada.

March ha recalcado que los centros educativos «tienen que intentar recuperar a estos absentistas».