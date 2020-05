Conchita Suau, auxiliar de enfermería: «Aquí no tenemos un confinamiento muy estricto»

Conchita Suau tiene 21 años y es de Inca. Durante el curso pasado y el primer trimestre de este estudió en el IES Marratxí el ciclo de FP Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o auxiliar de enfermería, aclarándonos que «este ciclo es de los pocos que quedan con currículo LOGSE, por lo que tiene una duración total de un curso escolar y un trimestre del siguiente. Yo me matriculé en septiembre de 2018 y me titulé en diciembre de 2019».

¿Por qué motivos y desde cuándo está en Alemania, y qué objetivo conseguirá con estos estudios?

–Llegué a Rendsburg a finales de noviembre de 2019, gracias a una beca ErasmusPRO para estudiantes de FP. Mi objetivo inicial era realizar las cinco últimas semanas de las prácticas obligatorias de mi ciclo en Alemania, pero mi instituto y la Conselleria d’Educació me ofrecieron ampliar mi beca en seis meses más gracias a un programa piloto cuyo objetivo es que, mediante becas de larga duración ErasmusPRO, los estudiantes de FP recién titulados amplíen su formación en el extranjero. Gracias a esta ampliación he podido aprender técnicas que en España son propias de la enfermería, como, por ejemplo, tomar muestras de sangre, sondar a pacientes o asistir a los médicos en las cirugías.

¿En qué hospital está realizando los estudios y cuál es la duración de los mismos?

–En Alemania trabajo en Imland Klinik, el hospital de referencia de la zona en el que también se cursa enfermería. Llegué aquí en noviembre para cursar las últimas semanas de mis prácticas obligatorias y estaré hasta mediados de junio.

¿Cómo han pasado el confinamiento y qué normas han regido? ¿Ha habido muchos fallecidos?

–En Alemania no ha habido confinamiento estricto, tuvimos cuatro semanas en las que sólo se podía salir de dos en dos, con metro y medio de distancia y si era una persona con la que convivías, los negocios que no eran de primera necesidad se cerraron y se bloquearon las entradas del hospital permitiendo entrar únicamente por la principal y pasando un filtro realizado por personal de enfermería. El número total de contagiados en Alemania es de 180.662 casos y de estos fallecieron 8.459.

¿Ha seguido la evolución del COVID-19 de España?

–Teniendo amigos y familiares en España, me preocupaba y me preocupa la situación de la pandemia por el coronavirus e intento controlarla día a día, más de lo que me van informando.

¿Qué opina sobre que el personal sanitario español ha estado falto de EPI, mascarillas, guantes, batas, etc con las UCI saturadas y los enfermos graves faltos de respiradores y hasta hace apenas unos días casi nadie se ha podido hacer test?

–Me parece increíble que los sanitarios hayan estado dándolo todo y más, y no tuvieran ni una mascarilla que ponerse, utilizando bolsas de basura para intentar protegerse. Es como si en medio de un bombardeo se tuvieran que proteger bajo un paraguas, ahí sí que se vería mal, ¿no?



¿Ha ocurrido algo parecido a lo de España al personal sanitario de Alemania? ¿Han echado a faltar mascarillas, guantes, EPI, test, etc?

–Al contrario. Cuando empezó toda la cuestión del virus se nos formó al personal sanitario sobre protocolos de actuación, así como la colocación y retirada de los EPI. Empezamos a llevar mascarillas aún cuando no teníamos ningún caso en nuestro hospital y se aisló una planta entera para recibir a los pacientes positivos o posibles positivos.

Los medios de comunicación alemanes han hablado del coronavirus español como ejemplo de lo mal que se han hecho las cosas...

–Sí. Se ha hablado de España en varias situaciones, desde vídeos de sanitarios explicando cómo hacer una bata con una bolsa de basura, hasta un grupo de policías cantando en las ventanas.

¿Cuál es la situación de la COVID-19 en Alemania ahora?

–Actualmente, tenemos activos en el país 10.264 casos, en el hospital donde yo trabajo solo hay tres. Podemos salir libremente manteniendo la distancia de seguridad. Al aire libre no es obligatorio el uso de mascarilla, pero en cualquier espacio público cerrado se debe llevar una quirúrgica (hay agentes en las entradas que se aseguran del cumplimiento). Hay aforo limitado en todos los comercios y restaurantes, siendo obligatoria la desinfección de las manos antes de entrar. Las cartas de los restaurantes han sido retiradas y se ha pasado a la versión digital mediante código QR. Hay marcas cada dos metros en el suelo del centro de la ciudad y en todos los locales para que la gente respete las distancias entre sí. Las escuelas están abiertas pero con unas medidas de distanciamiento e higiene muy estrictas.

¿Hay medidas restrictivas por parte del Gobierno alemán para viajar al extranjero?

–El Gobierno alemán recomienda no viajar hasta el 14 de junio, pidiendo que se eviten los destinos de alto riesgo, como podría ser España o Estados Unidos.