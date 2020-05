Armengol reconoce «diferencias» respecto al decreto de territorio

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que «no ha habido crisis del Pacte» pese a reconocer que «ha habido diferentes posiciones» con respecto al decreto ley de protección del territorio, acordado por los partidos que forman el Ejecutivo autonómico este viernes.

Según ha informado la presidenta Armengol este domingo en rueda de prensa, «tengo muy buena relación con los consellers de Més, también con los de Podemos y PSIB, para mí no hay consellers de un color u otro. Sí, obviamente, ha habido posiciones diferentes y yo siempre he puesto en valor el debate. Las discusiones son bienvenidas en democracia. Para mi esto no es una crisis de Pacte».