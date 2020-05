Armengol logra el apoyo del PI tras el rechazo de MxM

La aprobación del decreto ha dejado un regusto amargo en los socios del Pacte por los desmarques de Més con respecto al texto, pero la crítica más contundente al texto llegó de Més per Menorca (MxM), socios de Armengol, que decidieron no entrar en el Ejecutivo.

La formación menorquina hizo un duro comunicado contra el decreto porque introduce «por la puerta de atrás» un cúmulo «de despropósitistos» que hace retroceder en el canbio de modelo turístico que, en su opinión, necesita Baleares. Pero esos dos votos con los que no contará Armengol cuando deba votarse el decreto ya los tiene garantizados con el PI: el partido insularista y el Govern anunciarán este viernes que han llegado a un acuerdo y que sus tres diputados apoyarán la propuesta.

En el PSIB evitaron ayer polemizar en público con sus socios de gobierno, después de las duras críticas del coordinador de Més, Antoni Noguera, que aseguró que el PSIB quiere vincularse a sectores que tradicionalmente han apoyado al PP. No hubo una respuesta oficial, pero el malestar en las filas socialistas era ayer más que evidente porque aseguran que la mayor parte de las medidas estaban pactadas en día anteriores a la aprobación del texto por parte del Consell de Govern.

El último borrador del decreto se cerró el misno miércoles, en la reunión del Govern, pero las medidas más polémicas o las que más molestaban a Més se pactaron en los días previos, según fuentes de la negociación.

Pero al malestar en las filas del PSIB se suma ahora el malestar interno en Més, donde hay sectores que no entienden el apoyo a alguna de las medidas que recoge el documento aprobado por el Consell de Govern.

Los colectivos ecologistas, afines a Més, se han mostrado contrarios a algunos aspectos del documento pero el rechazo más contundente ha llegado por ahora de Amics de la Terra, que ayer envió un comunicado en el que amenaza con emprender movilizaciones contra el Pacte.

El apoyo explícito del PP a las medidas aprobadas por el Pacte no ayudaron precisamente a calmar las aguas en las filas de Més, partido que ha decidido emprender una campaña informativa interna para explicar el contenido del documento a sus afiliados y tratar de evitar una rebelión de la militancia.

Company se alegra de que se apliquen las políticas del PP

El presidente del PP Gabriel Company dio la «bienvenida» a Francina Armengol «a las políticas de reactivación económica que practicó el PP en la legislatura 2011-2015».

Lamentó no conocer la norma con todo detalle, pero sí consideró que se trata de un decreto que incluye medidas propuestas por el PP durante meses «a las que Armengol votó en contra de forma sistemática porque incomodaban a sus socios de gobierno».