Las personas sordas de Baleares reivindican sus derechos en esta crisis

La crisis sanitaria del coronavirus ha agravado los problemas de comunicación de las personas sordas, por lo que en estos momentos reivindican que se tengan en cuenta sus derechos. Así lo manifestó este lunes el presidente de la Federación de Personas Sordas de Baleares (FSIB), Marcos Pons, tras el incidente que una usuaria de la entidad sufrió este lunes por la mañana en el hospital de Son Espases.

Una mujer sorda acudió al centro para someterse a su primera revisión del embarazo y su sorpresa fue que «le negaron el servicio de videointerpretación, pese a haberlo solicitado con antelación», indicaron desde la entidad, que asegura que se «vulneraron los derechos» de esta usuaria. Añade, en este sentido, que el uso de mascarillas imposibilita a las personas sordas a leer los labios de su interlocutor, de ahí que «en estos momentos se hace especialmente necesario que se tengan en cuenta sus derechos».

Impotencia

La usuaria afectada, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató la sensación de impotencia que sintió: «Lloré muchísimo por la sensación de rabia al verme privada de mi derecho como persona sorda de tener intérprete, y ya no de manera presencial, sino a través del servicio de videointerpretación de lengua de signos. Solicité hace semanas el servicio, ya que sabía que tendría que ir al hospital sola y que el uso de las mascarillas me impediría poder hacer la lectura labial del sanitario o sanitaria que me atendiera».

Pese a esta sensación de rabia, esta usuaria también sintió emoción al poder ver a su bebé por primera vez. Sin embargo, sus sentimientos fueron agridulces al «no poder entender nada» de lo que le dijeron durante la visita. «No entiendo como puede ser posible que esta sociedad sea tan poco empática con las personas sordas, nosotros tenemos unos derechos y se deben cumplir sin excusas», aseguró. La afectada interpuso una reclamación ante el hospital.

Ante esta situación y la actual alerta sanitaria, la federación manifestó su preocupación por «la falta de accesibilidad de las personas sordas a información sobre el coronavirus» y recordaron que se trata de un colectivo «especialmente vulnerable en casos de emergencia». Por este motivo, reclaman a las instituciones que implementen medidas de accesibilidad adaptadas a la nueva situación sanitaria. «No se pueden volver a repetir casos como lo sucedido en el Hospital Son Espases», concluyó el presidente. Asimismo, agradeció que las ruedas de prensa durante el estado de alarma cuenten con intérpretes de lengua de signos, aunque «debería ser siempre así».

Dificultad de acceso a la información

El presidente de la Federación de Personas Sordas de Baleares, Marcos Pons, insistió este lunes en los problemas de acceso a la información de este colectivo.

«Pese a los esfuerzos de algunas instituciones en hacer accesibles ruedas de prensa, sigue existiendo una falta de información accesible sobre los ERTE, prestaciones como la renta social garantida, si el calendario escolar sufre modificaciones, y otras cuestiones derivadas del estado de alarma», dijo.