Martí March advierte que el próximo curso «también será excepcional»

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha dejado claro este jueves que la excepcionalidad del curso escolar 2019-2020 se prolongará el siguiente curso. March ha comparecido para hablar de las medidas que este miércoles se concretaron con el Ministerio de Educación sobre el final del curso debido al estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos llegaron al acuerdo de que la promoción del curso escolar 2019-20 al 2020-21 será la norma general y que la repetición del presente año lectivo será una medida excepcional que deberá estar justificada y acompañada de un plan preciso de recuperación. Martí March ha aclarado que «no hay aprobado general, pero sí que habrá una promoción lo más excepcional posible atendiendo a esta situación».

Debido a esta situación excepcional, March ha explicado que «este curso excepcional, pero no se se acabará con el de 19-20, sino que 20-21 será también excepcional». Sobre esto, y atendiendo a que «la escuela es insustituible», ha explicado que, «por un lado, porque hay aprendizajes que no se han llevado a cabo». Por este motivo, «el primer trimestre seguramente habrá que hacer una adaptación y un refuerzo de las competencias que se puedan haber hecho y de las que no». Por otro lado, tendrán que «trabajar para encontrar los protocolos que hagan posible que sea un curso de recuperación y de vuelta a la normalidad». Es por ello que tienen en cuenta que «habrá que hacer un programa de refuerzo educativo» porque «el alumno no ha de ser el perjudicado en esta situación».

Presente curso

March ha explicado que, de acuerdo con lo decidido en la reunión entre el Ministerio de Educación y las consejerías de las comunidades autónomas, se ha comunicado a profesores, equipos directivos, sindicatos y asociaciones de padres que el calendario escolar se mantiene a excepción de segundo curso de Bachillerato, cuyas clases acabarán el 19 de junio para la preparación de la prueba de acceso a la universidad, programada en las islas los días 7, 8 y 9 de julio.

Sobre la finalización del presente curso, el conseller ha explicado que «hemos intentado que nadie se quede atrás, por lo que hemos tomado medidas». Entre ellas se encuentra que «aumentar la conectividad de los centros educativos» de Baleares, además de enviar «Chromebooks a las familias que no tienen medios digitales».

«La evolución final de los alumnos ha de posibilitar la máxima promoción de los estudiantes a otros curso», ha explicado Martí March, quien ha recalcado que hay «datos de las primeras evaluaciones», por lo que el tercer trimestre no debe suponer bajar la nota, «si un caso subirla atendiendo a la situación de excepción». Serán los equipos docentes los que deberán llevar a cabo la evaluación final del alumnado, «ya que conocen su progreso y sus dificultados», teniendo en cuenta las dos primeras evaluaciones y los trabajos del tercer trimestre.

Respecto a la posibilidad de que no se reanuden las clases el presente curso, March ha querido recordar que las clases presenciales solo se han suspendido definitivamente en la Universidad, «pero a parte no doy nada por finalizado, dependerá del Ministerio de Sanidad».

Sin embargo, ha querido dejar claro que «la vuelta a las clases no será como hace unos meses».De momento, no ha querido especular sobre posibles medidas a tomar para evitar el contagio del coronavirus, «tendremos que hacer lo que nos diga Sanidad».