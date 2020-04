Barceló tendrá el control de la división de viajes de Globalia

El grupo Barceló ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que una vez culmine el proceso de fusión de Ávoris con la división de viajes de Globalia, «tendrá el control de ambas divisiones de viajes», según indicaron ayer fuentes de Barceló.

Globalia y Barceló anunciaron el pasado 22 de noviembre su decisión de fusionar sus divisiones minoristas y mayoristas de viajes, con la creación de una nueva sociedad, participada al 50 % por cada uno de los grupos, con 1.500 puntos de venta, una facturación de 2.675 millones de euros, y más de 6.000 empleados, lo que la convertiría en la mayor empresa del sector en España, por encima de El Corte Inglés Viajes, que factura alrededor de 2.700 millones.

Globalia aporta a la nueva compañía las marcas Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meetings and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares. Por su parte, Barceló cede Ávoris, con sus marcas B the Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events así como la aerolínea Evelop, con seis aviones.

Quedan expresamente fuera de la operación las divisiones de hoteles de ambos grupos (Barceló Hoteles y Be Live Hotels) y el handling y el mantenimiento de aviones de Globalia

El proceso de fusión contempla que tanto Barceló como Globalia contarán cada uno en la operación resultante con el 50 % del accionariado.

«La CNMC pidió a ambas empresas que dieran a conocer quién iba a controlar la gestión y es lo que se ha hecho, ya que varía de ningún modo el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre. No hay cambio alguno», apuntaron desde el grupo Barceló.

La CNMC, tras esta petición, aprobará la fusión antes de que finalice este mes de abril. En principio, estaba previsto que se diera a conocer el próximo lunes día 13.

Desde ambos grupos turísticos coinciden en señalar que se trata de una operación de concentración que beneficia a ambas partes «porque aprovechamos las sinergIas para potenciar nuestra presencia en el mercado turístico español», coincidieron en señalar.