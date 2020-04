«La epidemia estaría en claro descenso de contagiosidad»

Pese a la dureza de las cifras y la exigencia del momento, desde el Govern empiezan a mostrar ligeros síntomas de optimismo sobre el desarrollo de la expansión del coronavirus en las Islas. La consellera de Salut, Patricia Gómez se unió al portavoz del comité autonómico de seguimiento, Javier Arranz, en la comparecencia diaria en la que se desgranaron los números que ha dejado la crisis en las últimas horas y se ha analizado la línea de actuación a corto plazo. Este último avanzó que se percibe «una buena evolución en cuanto al número de personas curadas» y es claro al afirmar que «con estas datos, la epidemia estaría en claro descenso en cuanto a contagiosidad».

Destacó de inicio la titular de Salut el último indicador, que muestra que «136 personas se han recuperado, frente a las 52 confirmadas. Además, el número de pruebas se ha incrementado hasta duplicarse en los últimos días. Desde el inicio se han hecho unas 9.200 pruebas en todos los hospitales y seguiremos en esa tendencia», comentaba Patricia Gómez, que quiso hacer patente su preocupación por la seguridad del personal sanitario de las Islas en unas semanas críticas.

«Pido disculpas por la limitación en el uso del material de protección la semana pasada. Les aseguro que se trabaja para conseguir material, ya conseguimos 24 toneladas que nos permiten tener tranquilidad las próximas semanas. Nos preocupa la salud de esos profesionales, y nos preocupa el incremento del número de profesionales que dan positivo en COVID-19. Nosotros hacemos todo lo posible para tener todo el material necesario y protegerles», señaló la consellera.

Igualmente, recordó que «tenemos cerca de 500 camas libres en los hospitales de Baleares, lo que hace tener cierta tranquilidad, dentro de una calma tensa. Nuestra comunidad está mejor que otras, pero las situaciones se pueden complicar. Desde el pasado fin de semana hay una situación más estable». A ello añadió la posibilidad de trasladar a las Islas a pacientes de otras regiones con mayor colapso sanitario. «Le dije al ministro que aquí tenemos el 50% de la unidades de críticos ocupadas y tenemos capacidad para acoger a otros pacientes si es el caso. También hablé con consejeros de otras comunidades. Solidaridad máxima, el hecho de ser islas dificulta el traslado, que no es probable en los próximos días, pero estamos a disposición y se podría hacer», avanzó.

Más claro y preciso fue Javier Arranz, quien dio buena cuenta de las cifras que se manejan, y que pese al incremento en el número de fallecidos, observa indicadores para la esperanza. «Hay 53 nuevos positivos, un incremento del 4%, que cada vez es más pequeño. Tenemos a 1.257 personas afectadas por la enfermedad, 375 personas curadas, un aumento de 136 personas y cruzamos nuevas líneas que nos hacen ser optimistas», explicó ante los medios.

Señaló Arranz las residencias como un «punto crítico», con 48 positivos, a lo que espetó Gómez que allí se incidirá en los controles en los próximos días. «Ahora se amplían los criterios, en especial a las residencias más grandes, donde hay más probabilidades, y que es donde empezaremos a hacer las pruebas más generalizadas», dijo al respecto.

«Anoche hablé con el minstro y hice ver que era importante hacer pruebas en las resdidencias por haber un número de casos preocupantes, para evitar contagios y la gravedad de los mismos», añadió al respecto Patricia Gómez.

En esa línea, destacó la progresión en cuanto a altas hospitalarias y la tendencia, mínima todavía, hacia la mejora. «La evolución es buena en cuanto al número de personas curadas. El Instituto Carlos III ha comparado la tasa de crecimiento de un 2’3%. En un mes se doblarían el número de personas afectadas, lo que nos coloca en el punto más alto en comparación con las demás comunidades autónomas», explicó Arranz. «Estamos dentro de un grupo de seis comunidades que estamos por debajo de 1. Con estas datos, la epidemia estaría en claro descenso en cuanto a contagiosidad», destacó el portavoz del comité autonómico del coronavirus.

Ambos agradecieron la implicación de la ciudadanía a la hora de guardar el preceptivo confinamiento y piden no bajar la guardia, a la vez que la consellera Gómez aseguró el suministro de medicamentos en las Islas, al igual que el de material sanitario. Eso sí, no pueden afirmar cuándo se podría levantar el estado de alarma y aliviar estas medidas. «El confinamiento está resultando bueno, y a lo mejor en el futuro habrá decisiones. No puedo hacer una predicción. Sabemos que está dando buen resultado, pero hay que ver cómo se desarrolla en los próximos días», dijo Arranz.

El aplazamiento de intervenciones no urgentes en Son Espases, para priorizar la lucha contra el COVID-19, las recomendaciones sobre el buen uso de las mascarillas o las medidas que se toman en intervenciones quirúrgicas a pacientes infectados de coronavirus fueron otros de los argumentos tratados en la rueda de prensa diaria, en la que Patricia Gómez quiso tener palabras de ánimo y agradecimiento hacia todo el personal de Salut. «Tenemos al mejor equipo de toda España, por su implicación. Esta crisis de demuestra que tenemos a profesionales implicados y quiero que los ciudadanos sepan que tenemos a los mejores», aseguró la titular de Salut del Govern.