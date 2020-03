La patronal prevé el cierre del 30% de los rent a car de Baleares por la crisis sanitaria

El 30% de las empresas de rent a car de Baleares quebrará a final de este año por la crisis del coronavirus, ya que la demanda turística es nula y la previsión es que esta coyuntura adversa se prolongue a lo largo de los próximos meses, según señala la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Balears (Aevab).

El presidente de esta patronal, Ramón Reus, incide en que la situación es muy complicada «porque los mercados emisores turísticos a Baleares están paralizados completamente y no llegan turistas a Mallorca y resto de islas».

Reus añade que toda la flota de coches de alquiler está parada y aparcada en estos momentos en garajes y polígonos de las Islas: «Confiamos en que a mitad de junio se reactive el turismo, porque en caso contrario será un desastre para nuestro sector y para la propia economía de Baleares.

En la patronal Aevab hay asociadas 250 empresas, a las que hay que sumar las grandes del sector que están englobadas en la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos (Baleval), que preside Antoni Masferrer. En total el número de empresas de este sector se acerca a las 270 en el conjunto de todas las Islas.

El presidente de Aevab puntualiza que de las 250 empresas asociadas «el 30 por ciento no llegarán a final de año, ya que se prevén cierres empresariales porque no hay ingresos y los gastos no bajan, sino que se mantienen o van a más».

En estos momentos, debido a la actual situación, hay parados más de 70.000 coches, de los cuales 20.000 han ido llegado desde la Península a bordo de ferrys de las navieras Baleària y Trasmediterránea.

«El problema radica en estos momentos en que los coches que llegan de la Península lo hacen para hacer frente a la temporada turística de verano, pero la misma ha quedado totalmente distorsionada por el coronavirus».

En estos momentos, según puntualiza el presidente de Aevab, «las empresas de rent a car están renegociando con los concesionarios y fabricantes la devolución de los coches, porque no se van a necesitar al no existir actividad turística alguna».

En caso de que no fructifique la renegociación de los contratos «la situación de las empresas se agravará en toda su amplitud y estarán abocadas a realizar recortes y cierres por quiebra».

Aevab y Baleval confían en que la situación se normalice a finales de mayo, para propicia que el inicio de las reservas de alquiler de coches «se produzca en la primera quincena de junio».

Los principales mercados emisores, caso del alemán, británico, francés e italiano, «están tocados y se necesita un vuelco absoluto para que regresen a Mallorca y resto de islas. Somos pesimistas, pero hay que esperar que los acontecimientos mejoren», indica Reus.