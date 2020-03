El primer avión con material para Baleares despega de China con mascarillas y trajes

Este sabado despegó de Shangai el primer avión con material desde China hacia Baleares. El vuelo VDA 3094 de Volga-Dnepr Airlines lleva a bordo 1.252 cajas con mascarillas quirúrgicas anti salpicaduras, mascarillas FFP2 (las más reclamadas por los sanitarios estos días) y trajes de protección completos. En total el avión carga casi 18.000 kilogramos de material y es el primero de los cuatro vuelos que llegarán a Palma con material adquirido por el Govern. Hace escala en Moscú y está previsto que llegue a Palma entre las once y las 15 horas del próximo lunes. Los otros tres aviones llegarán los días 6, 12 y 18 de abril y, cuando lo hagan será un total de 50 toneladas de material las que se hayan importado. El abogado José María Lafuente, cuyo despacho ha negoció la operación con los proveedores chinos, señala que toda la mercancía ha sido auditada a través de una empresa médica. «Tienen todos los códigos que se piden por la OMS y por las autoridades sanitarias españolas», señala.

En un primer momento se pensó en traer toda la mercancía en un único vuelo, pero el aeropuerto de Palma ahora no permite el aterrizaje de un Antonov de ese tamaño.

Lafuente relata las dificultades de la operación, en un momento en el que todo el mundo intenta adquirir grandes cantidades de ese material. Ahí ha tenido un papel clave la abogada de su despacho Wei Wei Jiang, de origen chino que encuentra a un intermediario, un militar chino. «Las fábricas no pueden vender a particulares, sólo a intermediarios autorizados y piden el pago por adelantado. Wei Wei sirve para trasmitir confianza a ese proveedor». El otro problema es encontrar trasporte, para lo que sirvió como intermediario un empleado de Globalia. China impide que desembarquen en su país ciudadanos españoles por lo que el material no puede ser inspeccionado in situ.