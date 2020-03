AENA solo mantiene en Son Sant Joan una única pista y el módulo interislas

La caída en picado del tráfico en Son Sant Joan en la última semana por la crisis del coronavirus, ha provocado que el ente AENA haya tomado la decisión estratégica de adaptar la infraestructura del aeropuerto a la demanda actual, que en comparación con el pasado año por estas mismas fechas es un 87 % inferior en movimiento de pasajeros y aviones.

La medida más drástica será cerrar los Módulos A, C y el D en los próximos días y centralizar toda la operativa en el módulo B, que es donde se canaliza actualmente el tráfico interinsular.

El descenso del movimiento de aviones provocará que se utilice una de las dos pistas con las que cuenta el aeropuerto, que será la que se encuentra anexa a la Base Aérea de Son Sant Joan. Recordar que en el aeropuerto de Palma confluye la actividad comercial y militar desde 1954.

La adopción del trasvase del tráfico al interislas y el uso de una de las dos pistas va a acorde con la evolución actual del tráfico, fruto de las disposiciones del Gobierno central de limitar al máximo los movimientos entre autonomías y con el extranjero.

Enaire, el gestor de la navegación aérea en España, restringirá en consecuencia la actividad de los controladores aéreos en la Torre y Centro de Control de Palma durante los próximos meses, hasta que vuelva la normalidad aeroportuaria y turística. De una operativa normal en un día de marzo de 400 movimientos al día, se ha pasado ahora a un tercio de la misma. En el supuesto caso de que al final se restrinjan todos los vuelos, tanto nacionales, extranjeros o interinsulares, Enaire mantendrá el número de controladores necesarios para operar en caso de una emergencia.

El descenso del tráfico, que se acentuará aún más durante el próximo mes, ha provocado que las compañías aéreas que operan en estos momentos las rutas entre Mallorca y la Península (Madrid, Barcelona y Valencia) se planteen en breve no realizarlas por el descenso del número de pasajeros y la nula rentabilidad empresarial.

Ryanair, por su parte, ha anunciado que no podrá volver a volar antes del próximo mes de junio por el coronavirus desde todos los mercados emisores a Palma.

Ministro Ábalos

En la reunión que mantuvieron ayer por videoconferencia los consellers de Transportes de toda España, entre ellos Marc Pons, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al margen de otros acuerdos, se informó que AENA estudia condonar, reducir o aplazar el pago de las tasas que las aerolíneas tienen que abonar por tener los aviones parados en las plataforma de estacionamiento. Asimismo, también AENA exonerará a las tiendas en los aeropuertos del pago de rentas por la caída del tráfico y del cierre de las instalaciones a causa del COVID-19.

Estas medidas afectarán a la cuenta de resultados de AENA y a los proyectos futuros de modernización en los aeropuertos.