Ibiza registra el primer fallecido con coronavirus y alcanza ya los 31 infectados

Un varón de 85 años con patologías previas (cardiopatías y EPOC) falleció ayer por la mañana en el hospital Can Misses por coronavirus. Se trata de la primera víctima mortal en Ibiza de esta pandemia. Según informaron desde el Área de Salud, esta persona había ingresado en el hospital Can Misses el pasado día 14 de marzo y se trataba del segundo paciente ingresado tras el primer caso del ciudadano italiano. Según precisaron, este hombre de 85 años estaba «grave desde su ingreso» y estaba hospitalizado en la planta F de Medicina Interna, que es la unidad de hospitalización para pacientes con COVID-19 que hay en Can Misses.

Los últimos datos actualizados de coronavirus en Ibiza ponen de manifiesto que la mayor de las Pitiusas ya cuenta con 31 casos positivos, un total de 10 más que el sábado. De estos 31, 14 están ingresados en Can Misses y permanecen estables; otros cuatro están graves en la UCI en la zona reservada y aislada para pacientes críticos por COVID-19, y los 13 restantes están leves, aislados en su domicilio y bajo supervisión de las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC). En la actualidad, Ibiza dispone de cinco UVAC en Ibiza y una en Formentera. En cuanto a la pitiusa menor, continúan sin registrarse casos positivos de coronavirus.

Cabe destacar que en toda Baleares ya han fallecido nueve personas desde que empezó la pandemia.

Kits rápidos

Francesc Albertí, portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciones de Baleares, explicó ayer que aún no han llegado a la Comunidad los kits de detección rápida, pero que se espera que lleguen «en los próximos días». «Se crearán puntos de atención rápida en los diferentes centros de salud para hacer allí mismo la prueba. En cuanto los tengamos, enseguida los implantaremos», precisó Albertí, quien añadió que los profesionales de la UVAC serán quienes decidan a quién se hace la prueba.

En el conjunto de Baleares, el total de positivos alcanza ya los 331 casos, 85 más que el sábado. Hasta el momento, se han registrado un total de nueve muertes y se han dado 17 altas de pacientes curados. Albertí destacó que las personas fallecidas por COVID-19 presentaban patologías previas, como cardiopatías, enfermedades respiratorias, diabetes avanzada o hipertensión avanzada, entre otros factores.

En cuanto a los contagios en profesionales sanitarios, un total de 48 trabajadores sanitarios han dado positivo. Además, hay 350 que están en vigilancia activa. Albertí informó de que no existen datos desglosados por islas para saber cuántos profesionales sanitarios han dado positivo en COVID-19 en Ibiza y cuántos permanecen en vigilancia activa. En total, en toda Baleares se han hecho más de 2.000 pruebas, aunque se desconoce el total desglosado por islas, si bien Albertí indicó que se hace de manera proporcional al total de población.

Desde Salud Pública del Govern recordaron ayer que quienes necesiten ir a un centro de salud porque consideran que tienen síntomas compatibles con el coronavirus (tos, fiebre o fatiga) o bien por cualquier otra necesidad de salud pueden llamar al 971 437 079 o al 902 079 079 para que se les haga un primer triaje telefónico y se les indicará qué deben hacer. Además, Albertí insistió en la necesidad de quedarse en casa, sobre todo las personas jóvenes: «Todos hemos sido jóvenes y sabemos lo que significa ser joven, que nos gusta salir y entrar, pero, por favor, hay que quedarse en casa. Todos juntos saldremos de ésta», concluyó.