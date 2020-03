Sólo un trabajador vinculado a la sanidad se encuentra bajo vigilancia en Baleares

Mientras que el coronavirus de Wuhan se ha convertido en un grave problema para los sanitarios del País Vasco donde hay unas cien personas aisladas, en Baleares sólo hay un caso en investigación y su vigilancia terminará en pocos días.

Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad es proteger a este colectivo no sólo para que no se contagien, sino porque pueden ser transmisores de la enfermedad a otras personas vulnerables y porque el sistema no se puede permitir muchas bajas de profesionales.

De ahí que una de las instrucciones de Sanidad el pasado martes por la noche fuera pedir la suspensión o aplazamiento de congresos y seminarios específicos. Una medida que el IB-Salut secundó ayer con una directriz interna en la que por un lado se advertía de que no se autorizará la asistencia a este tipo de actividades ya sea en esta comunidad, en otras o en otros países; y por otro lado se informaba de que se dará la baja laboral a todos los profesionales sanitarios que hayan estado en contacto con casos positivos confirmados de infección por coronavirus sin la protección.

Es más, las autoridades sanitarias a nivel autonómico y estatal barajan ahora la posibilidad de establecer un nuevo protocolo exclusivo para los contactos del personal sanitario.

Servicios de Prevención

Quienes ya disponen de un protocolo de actuación son los Servicios de Prevención que además de asistencia sanitaria engloba el transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril así como colectivos de rescate.

La subdirección general de recursos humanos y formación de la Policía Nacional en Palma recogió en un documento las pautas a seguir en caso de encontrarse con un interlocutor sospechoso de estar contagiado.