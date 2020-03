La economía balear crecerá este año por debajo del 1,5 % por el coronavirus

La economía de Baleares crecerá en 2020 menos de lo previsto a principios de año por las instituciones a causa del impacto directo de la crisis del coronavirus. La Fundación Impulsa afirma que al final el PIB balear estará por debajo del 1,5 %, «pero si la actual coyuntura no varía a corto o medio plazo, el porcentaje de descenso será mayor», apuntó este martes el director de la Fundación Impulsa, Antoni Riera.

Fundación Impulsa, Consell Economic i Social de les Illes Balears (CES) y Cámara de Comercio de Mallorca coincidieron en en señalar que la desaceleración de la economía balear será mayor de lo esperado.

Riera señaló sobre este punto: «Todo hacía indicar a finales de 2019 que a mediados de este año se moderaría la fase de desaceleración, pero esta situación ha quedado totalmente distorsionada con la crisis que ha generado el COVID-19. La desaceleración se agudizará en el segundo semestre, cuando estaba previsto todo lo contrario».

El director de la Fundación Impulsa explicó que crecer por debajo del 1,5 % «nos situará en los niveles que se alcanzaron en el tercer trimestre de 2014, cuanto todo apuntaba que la economía balear aumentara a finales de este ejercicio en torno al 2 %».

Un aspecto fundamental para que la previsión del PIB no vaya a menos es que la temporada turística de verano no tiene por qué verse alterada. Riera enfatizó al respecto: «Es vital que la temporada de verano no se vea afectada y todos confíamos en que los efectos perniciosos del coronavirus desaparezcan esta primavera. La Semana Santa se verá afectada, pero confíemos en que el verano funcione con absoluta normalidad».

El Govern anunció en diciembre pasado que la previsión de aumento del PIB balear para este año estaría en torno al 2,1 %. Dicho pronóstico ya ha sido alterado a la baja hace unos días por el propio Ejecutivo balear por el coronavirus.

CES Balears

El presidente del CES, Carles Manera, enfatizó que «la desaceleración de la economía balelar será mayor de lo esperado por esta crisis. Es difícil aventuar el impacto que tendrá sobre el PIB, pero se verá afectado».

Manera señaló que el sistema productivo balear «no tiene problemas estructurales, pero hay situaciones que en economía no se pueden prever. Son estos imprevistos lo que generan incertidumbre y afectan a la evolución de las economías regionales y a nivel mundial. En la economía real no existen calamidades, pero cuando se producen hay factores psicológicos que inciden en los mercados y el turismo no queda al margen de ello».

El presidente de la Cámara de Mallorca, Antoni Mercant, a falta de que se concreten datos directos sobre la economía de las Islas, puntualizó ayer: «Se empiezan a calcular las primeras previsiones de cómo el coronavirus afectará a nivel mundial, pero es pronto para saber la magnitud que tendrá en el sistema productivo balear».

Mercant argumentó pese a todo que «estamos más expuestos que otras comunidades, por nuestra dependencia de los mercados exteriores y por nuestro potencial turístico. Somos una región abierta a este tipo de facto

Escrito dirigido a las comunidades educativas

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional han enviado a las comunidades educativas un escrito en los que se hacen una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad y sobre cómo actuar en caso de sospecha de haber sido contagiado de coronavirus. El escrito va acompañado de un gráfico con información sobre características de la enfermedad, síntomas más comunes y cómo actuar al llegar de un viaje desde una zona de riesgo, tanto si tienen síntomas como si no.

También se informa de las medidas generales de prevención de éste y otros virus respiratorios. El comunicado destaca que «se debe hacer frente a la desinformación y a los prejuicios consultando las fuentes oficiales» y hace también un llamamiento a «combatir la discriminación».