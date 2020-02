«La ampliación del aeropuerto de Palma contradice la emergencia climática»

El Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (Lincc) de la UIB criticó este martes duramente el proyecto de ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan al considerarlo «incoherente» y «contradecir las declaraciones de emergencia climática de las diferentes administraciones».

Pau de Vílchez, Catalina Torres, Agustí Jansà y Joaquín Valdivielso, todos ellos miembros del Lincc, explicaron que «las previsiones de AENA, según su Documentación de Regulación Aeroportuaria de 2017-2021, apuntan a 33,8 milllones de pasajeros en 2025, es decir, 4 millones más que en 2019, un año récord. El aumento de pasajeros se vería reflejado en 30.000 vuelos más, llegando a los 247.000, un incremento del 13,8 %. El incremento de emisiones no se quedaría en ese 13,8 %, pues superaría el 14 %. Esta capacidad aeroportuaria podría llegar a los 50 millones de pasajeros y un movimiento de 431.000 operaciones anuales de aeronaves si se ejecuta el desarrollo máximo previsto en el plan director de Son Sant Joan de 2001, con el desplazamiento hacia el este de la llamada pista 06R-24L».

De Vílchez destacó que «para cumplir con los objetivos contra el cambio climático, tendríamos que estar reduciendo las emisiones un 7,6 % al año, cuando la ampliación del aeropuerto contribuiría a aumentar las emisiones de los vuelos y su propio consumo energético, pasando de 65 a 71 megawatios. Este proyecto contribuye a agravar la crisis climática, es totalmente contrario a lo que la ciencia indica para frenarla y absolutamente contradictorio con los compromisos adquiridos por España y por las instituciones de Balears».

Por todo ello, el Lincc pide que el proyecto se retire definitivamente y solicita al Gobierno que «no se concedan los permisos necesarios para ampliar el número de vuelos y pasajeros. Las políticas deben ser coherentes con la emergencia climática y no puede ser que AENA actúe de manera individual, sin tener en cuenta la visión global, la transversalidad y la sostenibilidad».

Los miembros del Lincc expresaron la necesidad de «un estudio sobre la auténtica capacidad de carga de Balears, teniendo en cuenta sus recursos naturales. Y la ampliación del aeropuerto debe estar sometida a esa capacidad de carga. Si no, no hay sostenibilidad posible. No podemos actuar contra el cambio climático haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Sería suicida. Las cosas se deben hacer de otra manera y eso incluye reducir el número de turistas».

Reuniones para «facilitar» la llegada del tranvía

Un informe del Lincc de 2019, encargado por el Consell Econòmic i Social, recomienda «reducir la presión humana deriva del turismo, El consumo de energía del transporte aéreo es casi el 30 % del total del transporte en Baleares, por lo que es prioritario plantear al Estado la necesidad de reducir sustancialmente las emisiones ligadas a los vuelos».

Por su parte, AENA ha anunciado que mantendrá reuniones de coordinación para facilitar la llegada del tranvía de la Badia de Palma al aeropuerto.