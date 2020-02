Multa de 3 millones para la concesionaria de los aviones ambulancia

IB-Salut ha notificado a la empresa Eliance, que tenía la concesión del transporte aéreo sanitario de Balears, hasta cinco expedientes sancionadores por un valor total de 3.043.935,15 euros por reiterados incumplimientos de contrato. Como el plazo para presentar alegaciones ha expirado, la imposición de penalidades ya es firme.

Si bien el montante total supera los tres millones de euros, más de la mitad, 1.665.000 euros, se deben al retraso en el cumplimiento de pliegos del contrato del avión de Mallorca.

Por otra parte, se penaliza con 284.365,95 euros el hecho de que los pilotos volaran durante meses sin tener la titulación de vuelo instrumental aunque, posteriormente, sí se formaran. Además, Eliance no tenía habilitación para poder volar en instrumental, lo que se salda con una multa de 14.616 euros.

Por último, se penaliza la empresa concesionaria por la antigüedad de su aeronaves. El avión que operaba en Mallorca, según el pliego de condiciones, debía tener un máximo de 10 años. Sin embargo el que operó hasta el 11 de diciembre de 2019 era un B200 que tenía 22 años de antigüedad. Esta falta les ha supuesto una sanción de 553.493,80 euros.

El avión de Menorca que tenía 9,5 años sí cumplía con los plazos pero llegó con retraso, pues el B250 no comenzó a operar hasta el 18 de octubre. La multa en este caso asciende a 526.459,40 euros.

IB-Salut había otorgado el servicio de los aviones ambulancia a Eliance por valor de 25 millones a gestionar en cuatro anualidades. Tras los reiterados incumplimientos denunciados por profesionales y sindicatos, la administración rescindió el contrato y ahora se confirman las sanciones.

Mientras se elabora un nuevo pliego de condiciones y se abre otro concurso, la misma empresa Eliance gestiona los aviones medicados de forma temporal, aunque no así los helicópteros.